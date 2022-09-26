Меньше Сатурна и на половину Солнечной системы: названы самые большие и маленькие звезды

По сравнению с самой большой известной звездой наше Солнце выглядит как точка в необъятном пространстве.

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Хотя Солнце и кажется нам невероятно гигантской звездой с диаметром в почти 1,4 млн км, оно является среднестатистическим обитателем нашей Вселенной. Но по сравнению с Землей, диаметр которой составляет почти 12,8 тысяч км, Солнце действительно огромно. Конечно же ученые пока не имеют данных о большинстве звезд во Вселенной, тем не менее среди известных нам звезд они могут выделить самую большую и самую маленькую звезду. О том, что это за звезды и где они находятся пишет Live Science.

"Какая самая большая звезда среди известных нам во Вселенной? Ответ на этот вопрос зависит от того, что вы под этим подразумеваете – ее вес или же размер. Часто самые тяжелые звезды не являются слишком большими и наоборот, огромные по размерам звезды могут быть очень легкими по весу. Ведь по мере роста звезды она теряет свою массу", — говорит Фил Мэсси из Обсерватории Лоуэлла, штат Аризона, США.

Если говорить о весе звезды, то самой тяжелой звездой в известной нам Вселенной является R136a1. Она находится в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии в примерно 165 тысяч световых лет от нас. Фокус уже писал о том, что астрономам недавно удалось впервые получить самое четкое изображение звезды R136a1.

Эта звезда, которой всего примерно 1 миллион лет (нашему Солнцу больше 4,5 млрд лет) в 40 раз больше Солнца по диаметру и в среднем в 200 раз больше по весу.

[ + – ] Самой тяжелой звездой в известной нам Вселенной является R136a1. Иллюстрация Фото: wikipedia

Что касается самой большой известной звезды во Вселенной по размеру, то существует несколько кандидатов на это звание. На вершине этого звездного хит-парада находится звезда UY Щита, которая находится на расстоянии в примерно 9,5 тысяч световых лет от нас в созвездии Щита.

Этот красный сверхгигант превышает диаметр Солнца в примерно 1700 раз и составляет около 2,4 млрд км, и если представить нашу звезду, например, в виде вишни, то UY Щита будет выглядеть сферой размером с 10-этажное здание.

[ + – ] Звезда UY Щита по сравнению с размером Солнца Фото: Live Science

"Точные размеры звезд установить очень сложно, эти параметры являются приблизительными, хотя и достаточно близкими к истине. Астрономы делают вычисления на основании яркости звезд, а те же красные сверхгиганты часто меняют свою яркость, поэтому существуют погрешности в вычислениях", — говорит Мэсси.

Что касается других кандидатов на самую большую звезду по размеру, то ученые выделяют звезду WOH G64. Этот красный сверхгигант, которому не меньше 5 млн лет, находится в галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии в примерно 163 тысячи световых лет от нас. Ученые считают, что диаметр этой звезды в 1500 раз больше диаметра Солнца.

Еще один красный сверхгигант, который также превосходит Солнце по диаметру в 1500 раз, называется VY Большого Пса. Эта звезда, которой примерно 8 млн лет, находится в созвездии Большого Пса на расстоянии в 4,8 тысячи световых лет от нас.

[ + – ] Звезда VY Большого Пса по сравнению с размером Солнца Фото: wikipedia

"Если бы одна из этих трех звезд находилась в центре нашей Солнечной системы, то она бы занимала место вплоть до Юпитера, а может быть и дальше. То есть ни Земли, ни Меркурия, Венеры и Марса здесь бы не было. Эти планеты просто бы исчезли", — говорит Мэсси.

Хотя наше Солнце и является среднестатистической звездой во Вселенной и пока что ее выделяет среди прочих то, что вокруг нее вращается планета с разумной жизнью, наша звезда точно не самая маленькая в космосе.

Самой маленькой по размерам известной звездой во Вселенной астрономы считают звезду EBLM J0555-57Ab. Эта звезда меньше, чем Сатурн (диаметр планеты чуть больше 116 тысяч км), и если бы она имела меньшую массу, то ее бы причислили к коричневым карликам. Это так называемые неудавшиеся звезды. Этот красный карлик находится в созвездии Живописца на расстоянии в 600 световых лет от нас.

"Эти звезды, и самая большая и самая маленькая, находятся очень близко по космическим меркам от нас. Но мы точно не знаем, какие по весу и размерам существуют звезды в дальних уголках Вселенной. Когда мы это выясним, то нас могут ожидать настоящие сюрпризы", — говорит Мэсси.

Что касается важных космический открытий, то Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили в созвездии Стрельца старое ядро галактики Млечный Путь.