Утерянное сердце Млечного Пути. В созвездии Стрельца найдено старое ядро нашей галактики

Исследователи говорят, что в этой области находятся самые старые звезды Млечного Пути.

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Астрономы утверждают, что Млечный Путь оставил свое старое сердце в созвездии Стрельца, пишет Science News.

Данные аппарата Gaia показали ученым, где сейчас находится первоначальное ядро нашей галактики, которое представляет из себя древнее звездное скопление, вокруг которого формировался Млечный Путь.

"Мы давно предполагали, что такое гигантское скопление старых звезд должно располагаться где-то в центре Млечного Пути, и теперь аппарат Gaia нам их показал", — говорит астроном из Института астрономии Макса Планка Института астрономии Макса Планка Ганс-Вальтер Рикс.

Старое сердце Млечного Пути представляет из себя круглую протогалактику, которая простирается почти на 18 тыс. световых лет. Ее масса примерно в 100 млн раз больше массы Солнца или около 0,2% нынешней звездной массы нашей галактики.

"Исследование дает нам больше информации о самой молодой стадии формирования Млечного Пути. Мы видели некоторые проблески этой звездной популяции ранее, но новая работа позволяет взглянуть на нее целиком с высоты птичьего полета", — отмечает астроном из Кембриджского университета Василий Белокуров.

Дело в том, что звезды из центра Млечного Пути обычно изобилуют металлами, которые появились в большом количестве из-за взрывов предыдущих популяций звезд. Поэтому команда Рикса сконцентрировалась на поиске звезд с очень маленьким содержанием металлов, которые могли бы появиться лишь на заре формирования галактики.

В итоге ученые обнаружили 18 тыс. древних звезд, которые и представляют собой старое ядро галактики Млечный Путь. Если учитывать звезды, которые не смогли рассмотреть из-за космической пыли, древняя протогалактика должна быть в 50-200 млн раз массивнее Солцна.

"Это исходное ядро нашей галактики", — объясняет ученый.

В нем находятся самые старые звезды, возраст которых превышает 12,5 млрд лет.

Сегодня же Млечный Путь действительно гигантская галактика, которая стремительно вращается. Известно, что каждый час Млечный Путь проходит 900 тыс. км пространства, когда вращается вокруг своего центра.