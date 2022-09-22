Втрачене серце Чумацького Шляху. У сузір'ї Стрільця знайдено старе ядро нашої галактики

Дослідники кажуть, що в цій області знаходяться найстаріші зірки Чумацького Шляху.

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Астрономи стверджують, що Чумацький Шлях залишив своє старе серце у сузір'ї Стрільця, пише Science News.

Дані апарату Gaia показали вченим, де зараз знаходиться початкове ядро нашої галактики, яке являє собою древнє зоряне скупчення, навколо якого формувався Чумацький Шлях.

"Ми давно припускали, що таке гігантське скупчення старих зірок має розташовуватися десь у центрі Чумацького Шляху, і тепер апарат Gaia нам їх показав", — говорить астроном з Інституту астрономії Макса Планка Ганс-Вальтер Рікс.

Старе серце Чумацького Шляху є круглою протогалактикою, яка простягається майже на 18 тис. світлових років. Її маса приблизно в 100 млн разів більша за масу Сонця або близько 0,2% нинішньої зоряної маси нашої галактики.

"Дослідження дає нам більше інформації про наймолодшу стадію формування Чумацького Шляху. Ми бачили деякі проблиски цієї зіркової популяції раніше, але нова робота дозволяє поглянути на неї цілком з висоти пташиного польоту", — зазначає астроном із Кембриджського університету Василь Білокуров.

Справа в тому, що зірки з центру Чумацького Шляху зазвичай рясніють металами, які з'явилися у великій кількості через вибухи попередніх популяцій зірок. Тому команда Рікса сконцентрувалася на пошуку зірок з дуже маленьким вмістом металів, які могли б з'явитися лише на зорі формування галактики.

У результаті вчені виявили 18 тис. стародавніх зірок, які і є старим ядром галактики Чумацький Шлях. Якщо враховувати зірки, які не змогли розглянути через космічний пил, стародавня протогалактика повинна бути в 50-200 млн разів масивнішою за Сонце.

"Це вихідне ядро нашої галактики", — пояснює вчений.

У ньому знаходяться найстаріші зірки, вік яких перевищує 12,5 млрд. років.

Сьогодні ж Чумацький Шлях справді гігантська галактика, яка стрімко обертається. Відомо, що кожну годину Чумацький Шлях проходить 900 тис. км. простору, коли обертається навколо свого центру.