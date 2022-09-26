Менше Сатурна та на половину Сонячної системи: названі найбільші та найменші зірки

Порівняно з найбільшою відомою зіркою, наше Сонце виглядає як крапка в неосяжному просторі.

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Хоча Сонце і здається нам неймовірно гігантською зіркою з діаметром майже 1,4 млн км, воно є середньостатистичним мешканцем нашого Всесвіту. Але порівняно із Землею, діаметр якої становить майже 12,8 тисячі кілометрів, Сонце справді величезне. Звичайно вчені поки не мають даних про більшість зірок у Всесвіті, проте серед відомих нам зірок вони можуть виділити найбільшу і найменшу зірку. Про те, що це за зірки і де вони знаходяться, пише Live Science.

"Яка найбільша зірка серед відомих нам у Всесвіті? Відповідь на це питання залежить від того, що ви маєте на увазі — її вага або ж розмір. Часто найважчі зірки не є занадто великими і навпаки, величезні за розмірами зірки можуть бути дуже легкими за вагою. Адже під час росту зірки вона втрачає свою масу", — каже Філ Мессі з Обсерваторії Лоуелла, штат Арізона, США.

Якщо говорити про вагу зірки, то найважчою зіркою у відомому нам Всесвіті є R136a1. Вона знаходиться в галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані приблизно 165 тисяч світлових років від нас. Фокус уже писав про те, що астрономам нещодавно вдалося вперше отримати найчіткіше зображення зірки R136a1.

Ця зірка, якій всього приблизно 1 мільйон років (нашому Сонцю понад 4,5 млрд років) у 40 разів більше Сонця за діаметром і в середньому в 200 разів більше за вагою.

[ + – ] Найважчою зіркою у відомому нам Всесвіті є R136a1. Ілюстрація Фото: wikipedia

Щодо найбільшої відомої зірки у Всесвіті за розміром, то існує кілька кандидатів на це звання. На вершині цього зіркового хіт-параду знаходиться зірка UY Щита, яка знаходиться на відстані приблизно 9,5 тисяч світлових років від нас у сузір'ї Щита.

Цей червоний надгігант перевищує діаметр Сонця приблизно в 1 700 разів і становить приблизно 2,4 млрд км, і якщо уявити нашу зірку, наприклад, у вигляді вишні, то UY Щита виглядатиме сферою розміром із 10-поверхову будівлю.

[ + – ] Зірка UY Щита порівняно з розміром Сонця Фото: Seneca-Guns

"Точні розміри зірок встановити дуже складно, ці параметри є приблизними, хоча й досить близькими до істини. Астрономи роблять обчислення на підставі яскравості зірок, а ті ж червоні надгіганти часто змінюють свою яскравість, тому є похибки в обчисленнях", — каже Мессі.

Щодо інших кандидатів на найбільшу зірку за розміром, то вчені виділяють зірку WOH G64. Цей червоний надгігант, якому не менше 5 млн років, знаходиться в галактиці Велика Магелланова Хмара на відстані приблизно 163 тисячі світлових років від нас. Учені вважають, що діаметр цієї зірки в 1 500 разів більший за діаметр Сонця.

Ще один червоний надгігант, який також перевершує Сонце за діаметром у 1 500 разів, називається VY Великого Пса. Ця зірка, якій приблизно 8 млн років, знаходиться в сузір'ї Великого Пса на відстані 4,8 тисяч світлових років від нас.

[ + – ] Зірка VY Великого Пса порівняно з розміром Сонця Фото: wikipedia

"Якби одна з цих трьох зірок знаходилася в центрі нашої Сонячної системи, то вона б займала місце аж до Юпітера, а може й далі. Тобто ні Землі, ні Меркурія, Венери та Марса тут не було б. Ці планети просто б зникли", — каже Мессі.

Хоча наше Сонце і є середньостатистичною зіркою у Всесвіті і поки її виділяє серед інших те, що навколо неї обертається планета з розумним життям, наша зірка точно не найменша в космосі.

Найменшою за розмірами відомою зіркою у Всесвіті астрономи вважають зірку EBLM J0555-57Ab. Ця зірка менша, ніж Сатурн (діаметр планети трохи більше 116 тисяч км), і якби вона мала меншу масу, то її зарахували б до коричневих карликів. Це так звані невдалі зірки. Цей червоний карлик знаходиться у сузір'ї Живописця на відстані 600 світлових років від нас.

"Ці зірки, і найбільша і найменша, знаходяться дуже близько за космічними мірками від нас. Але ми точно не знаємо, які за вагою та розмірами існують зірки в далеких куточках Всесвіту. Коли ми це з'ясуємо, то нас можуть очікувати справжні сюрпризи", — каже Мессі.

Що стосується важливих космічних відкриттів, то Фокус уже писав про те, що астрономи виявили в сузір'ї Стрільця старе ядро галактики Чумацький Шлях.