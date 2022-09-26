Чи можуть чорні діри вибухнути: вчені дали інтригувальну відповідь

Багато хто вважає, що чорні діри тільки поглинають речовину, що оточує їх, але це не зовсім так.

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Чорні діри є дуже масивними космічними об'єктами, які втягують у себе пил і газ, що знаходяться в навколишньому акреційному диску. Але чорні діри не лише є "космічними пилососами". Вони можуть робити і щось інше, наприклад, вибухати, пише Space.

Якщо під поняттям вибух мати на увазі раптове швидке звільнення величезної кількості енергії, то можна сказати, що чорні дірки справді вибухають. І роблять це по-різному.

Випромінювання Гокінга

Одним зі способів вибуху чорних дір можна назвати випромінювання Гокінга. Вважають, що з чорної діри не може вийти назад ніяка речовина, зокрема й світло. Але Стівен Гокінг з'ясував, що чорні діри дуже повільно випускають у навколишній космос свою енергію у вигляді випромінювання, яке отримало ім'я знаменитого фізика.

Коли чорна діра не поглинає нову речовину, вона повільно втрачає свою масу, випускаючи випромінювання Гокінга. Стівен Гокінг з'ясував, що менші за розміром чорні діри втрачають свою масу набагато швидше. І що меншою стає діра, то більше вона випускає випромінювання. На останній стадії свого існування, точніше в останні миті свого життя, чорна діра випускає у космос так багато випромінювання і так швидко, що це схоже на вибух бомби з виділенням величезної кількості енергії.

[ + – ] Коли чорна діра не поглинає нову речовину, вона повільно втрачає свою масу, випускаючи випромінювання Гокінга Фото: Futurism

Маленьким чорним дірам, які за розмірами схожі на Землю, і які з'явилися на початку існування Всесвіту потрібно було б кілька мільярдів років, щоб зникнути. Це означає, що початкові чорні дірки, якщо вони існують, мали б вибухнути прямо зараз. Але поки що астрономи не помітили доказів таких вибухів.

Надвипромінювання

Чорні діри також можуть вибухати й іншим способом, який пов'язаний з їх обертанням. У Всесвіті існують такі об'єкти, як чорні діри, що обертаються. Вони створюють ергосферу навколо свого горизонту подій (своєрідна межа, подолавши яку, ніщо вже не покине меж чорної діри). Ергосфера — це витягнута частина простору, де ніщо не може залишатися на місці. Все, що падає в чорну діру, яка обертається, починає обертатися навколо неї.

Проміжок-час навколо чорної діри, що обертається, також може притягувати фотони (частки світла). Іноді зіткнення фотонів призводять до того, що вони залишають ергосферу, але в іншому випадку фотони проникають глибше в чорну діру й отримують заряд енергії. Після цього вони можуть повернутися на вищу орбіту, а потім знову впасти назад.

Цей процес може повторюватися дуже довго й щоразу фотони отримують енергію. Цей процес називається надвипромінюванням. Якщо фотон все-таки виривається з чорної діри, то він має величезну енергію. Якщо таких фотонів багато, і вони вириваються одночасно, це також буде своєрідним вибухом. Але сама чорна діра у цьому випадку не вибухає.

Диски та джети

Ще один спосіб вибуху чорної діри полягає в тому, що сама не вибухає і не зникає. Надмасивні чорні діри, що знаходяться в центрах галактик, викликають вибухи внаслідок розриву на частини зірок, які наблизилися до цих космічних монстрів надто близько. Коли це відбувається, виділяється величезна кількість енергії.

Також чорні діри формують навколо себе акреційні диски з притягнутої речовини. Ці диски нагріваються до температури у квадрильйони градусів Цельсія і стають найяскравішими об'єктами у Всесвіті. Один такий диск може затьмарити світло одночасно понад мільйона галактик.

[ + – ] Ще один спосіб вибуху чорної діри полягає в тому, що сама не вибухає і не зникає. Надмасивні чорні дірки, що знаходяться в центрах галактик, викликають вибухи внаслідок розриву на частини зірок, які наблизилися до цих космічних монстрів надто близько. Коли це відбувається, то виділяється величезна кількість енергії Фото: space.com

На піку своєї потужності ці диски створюють електричні та магнітні поля, які спрямовують частину речовини диска назовні у вигляді довгих тонких струменів, які називаються джетами, і вони протираються у космос на десятки тисяч світлових років. Хоча ці джети і не можна назвати вибухами, все ж таки відбувається велике виділення енергії.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, що станеться з людиною, якщо вона потрапляє у чорну діру. Хоча це лише теорія, але достеменно відомо, що нічого хорошого не станеться.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією кожна чорна діра може бути готельним Всесвітом і всі ми живемо в одній з таких чорних дірок.