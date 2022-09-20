Кожна чорна діра – це інший Всесвіт: можливо, ми всі живемо в одній із цих дірок

Фізик-теоретик висунув сміливе припущення, що в кожній чорній дірі знаходиться свій Всесвіт і наш — не виняток.

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Все частіше сучасна наука ставить питання про існування мультивсесвітів. Польський фізик-теоретик Нікодем Поплавський вважає, що це екзотичне наукове явище може бути пов'язане з не менш загадковими об'єктами — чорними дірами, пише Daily Star.

Вчений висунув сміливе припущення про те, що кожна чорна діра може містити в собі абсолютно інший Всесвіт. Він також не виключає, що і наш Всесвіт разом з усіма нами може знаходитися всередині чорної діри, яка, зі свого боку, знаходиться у ще одному Всесвіті.

Наразі науці відомо, що чорні діри, принаймні в нашому Всесвіті, можуть відрізнятися своїми розмірами. Їх масштаби варіюються від надмасивних монстрів до найменших. Наприклад, у центрі галактики M87 знаходиться колосальних розмірів чорна діра, яка в 6,5 млрд разів масивніша за Сонце.

[ + – ] Чорна діра в центрі галактики M87.

Але за словами Поплавського, незалежно від розмірів, кожна чорна діра може приховувати в собі цілу галактику.

"Так званий "дитячий" Всесвіт — це окрема замкнута гілка простору-часу зі своєю власною тимчасовою шкалою. Вона здається більшою за свій "батьківський" Всесвіт, тому що розташовується по інший бік горизонту подій. Це як машина часу з "Доктор Хто", необхідно зайти в телефонну будку, щоб зрозуміти, що перебуваєте у чомусь більшому, ніж просто будка", — пояснює фізик-теоретик.

Незважаючи на те, що існування чорних дір було передбачено ще в 1783 англійським математиком Джоном Мічеллом, концепція була прийнята лише після того, як стала частиною загальної теорії відносності Ейнштейна.

Відтоді фізики створюють все нові і докладніші моделі того, що насправді являє собою цей загадковий об'єкт.

"З огляду на теорію гравітації (Ейнштейна-Картана), кожна чорна діра здатна породити в собі новий, дочірній Всесвіт, після чого стає мостом Ейнштейна-Розена (або кротовою норою). Остання стає сполучною ланкою між новою Всесвітом і її батьківським Всесвітом", — пояснює вчений.

Таким чином, наш Всесвіт цілком може бути "нутрощами" чорної діри, яка розташовується в іншому Всесвіті. Поплавський вважає, що закони фізики переносяться з батьківських всесвітів до новонароджених, тому навряд альтернативні світи надто відрізняються один від одного.

Але шанси потрапити в ці альтернативні всесвіти, на жаль, прямують до нуля.

"Міст Ейнштейна-Розена в новий всесвіт буде непрохідним", — підсумував фізик-теоретик.

[ + – ] Так може виглядати кротовина. Фото: червоточина

Щоправда, це зовсім не означає, що чорні діри не можуть допомогти людству в дослідженні найвіддаленіших куточків космосу. Наприклад, жахливе гравітаційне поле чорної діри може бути використане як прискорювач для космічних кораблів, розганяючи їх до неймовірних швидкостей.

Найближча до Землі чорна діра розташовується лише в 1500 світлових роках, вона називається Gaia BH1 і в 10 разів перевищує масу Сонця.