Каждая черная дыра – это другая Вселенная: возможно, мы все живем в одной из этих дыр

Физик-теоретик выдвинул смелое предположение, что в каждой черной дыре находится своя Вселенная и наша тому не исключение.

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Все чаще современная наука задается вопросом о существовании мультивселенных. Польский физик-теоретик Никодем Поплавский считает, что это экзотическое научное явления может быть связано с не мнее загадочными объектами – черными дырами, пишет Daily Star.

Ученый выдвинул смелое предположение о том, что каждая черная дыра может содержать внутри себя абсолютно другую Вселенную. Он также не исключает, что и наша Вселенная вместе со всеми нами может находиться внутри черной дыры, которая в свою очередь, располагается в еще одной Вселенной.

На данный момент науке известно, что черные дыры, по крайней мере в нашей Вселенной, могут различаться своими размерами. Их масштабы варьируются от сверхмассивных монстров до самых крошечных. Например, в центре галактики M87 находится колоссальных размеров черная дыра, которая в 6,5 млрд раз массивнее Солнца.

[ + – ] Черная дыра в центре галактики M87.

Но по словам Поплавского, независимо от размеров, каждая черная дыра может скрывать внутри себя целую галактику.

"Так называемая "детская" Вселенная – это отдельная замкнутая ветвь пространства-времени со своей собственной временной шкалой. Она кажется больше своей "родительской" Вселенной, потому как располагается по другую сторону горизонта событий. Это как машина времени из "Доктор Кто", необходимо зайти в телефонную будку, чтобы понять, что находится в чем-то большем, чем просто будка", — объясняет физик-теоретик.

Несмотря на то, что существование черных дыр было предугадано еще в 1783 году английским математиком Джоном Мичеллом, концепция была принята лишь после того, как стала частью общей теории относительности Эйнштейна.

С тех самых пор физики создают все новые и более подробные модели того, что на самом деле представляет из себя этот загадочный объект.

"Учитывая теорию гравитации (Эйнштейна-Картана), каждая черная дыра способна породить внутри себя новую, дочернюю Вселенную, после чего становится мостом Эйнштейна-Розена (или кротовой норой). Последняя становится связующим звеном между новой Вселенной и ее родительской Вселенной", — объясняет ученый.

Таким образом, наша Вселенная вполне может быть "внутренностями" черной дыры, которая располагается в другой Вселенной. Поплавский полагает, что законы физики переносятся из родительских вселенных в новорожденные, поэтому вряд ли альтернативные миры слишком отличаются друг от друга.

Но шансы попасть в эти альтернативные вселенные к сожалению, стремятся к нолю.

"Мост Эйнштейна-Розена в новую вселенную будет непроходим", — подытожил физик-теоретик.

[ + – ] Так может выглядеть червоточина. Фото: Space.com

Правда, это совсем не значит, что черные дыры не могут помочь человечеству в исследовании самых отдаленных уголков космоса. Например, ужасающее гравитационное поле черной дыры может быть использовано как ускоритель для космических кораблей, разгоняя их до невероятных скоростей.

Самая близка к Земле черная дыра располагается всего в 1500 световых годах, она называется Gaia BH1 и в 10 раз превышает массу Солнца.