Телескоп Хаббл нашел у двух галактик защитный экран: он простирается на 100 тыс. световых лет

Астрономы нашли ответ на вопрос, как две галактики-спутники Млечного Пути до сих пор остаются целыми несмотря на взаимодействие с нашей галактикой.

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Миллиарды лет две самые большие галактики-спутники Млечного Пути притягивает наша галактика. В результате эти объекты теряют свой газ, но в то же время они остаются целыми и в них продолжают появляться новые звезды. Но как это может происходить, если утечка газа из этих галактик достаточно большая? С помощью данных космического телескопа Хаббл группа американских астрономов наконец-то нашла ответ на эту загадку, пишет Phys.

По словам автора нового исследования, Дханеш Кришнарао из Колорадского колледжа, США, многие ученые пытались объяснить такое положение дел в этих галактиках. Но только сейчас Кришнарао и его коллеги нашли ответ. Они считают, что галактики-спутники Млечного Пути, Большое и Малое Маггелланово Облако, которые входят в Магелланову систему, окружены короной или защитным экраном из горячего газа.

[ + – ] Ученые считают, что галактики-спутники Млечного Пути, Большое и Малое Маггелланово Облако, которые входят в Магелланову систему, окружены короной или защитным экраном из горячего газа Фото: NASA

Этот экран защищает галактики от утечки газа в Млечный Путь и таким образом это позволяет продолжать формирование новых звезд. О том, что такой защитный экран может существовать уже показывали предыдущие моделирования. Но только сейчас, благодаря данным космического телескопа Хаббл это удалось подтвердить. Ученые считают, что защитная корона простирается на более чем 100 тысяч световых лет от Магеллановых облаков, но она фактически невидима.

[ + – ] Этот экран защищает галактики от утечки газа в Млечный Путь (на изображении) и таким образом это позволяет продолжать формирование новых звезд Фото: ESO/S. Brunier

По словам Кришнарао, эта корона из газа является остатком первичного газового облака, из которого миллиарды лет назад образовались эти галактики. Хотя такие короны ученые уже замечали вокруг других карликовых галактик, астрономам еще никогда не удавалось исследовать их так подробно, как сейчас.

"Эти две галактики находятся рядом, в отличие от других далеких карликовых галактик, которые вообще очень сложно обнаружить. А потому это идеальный случай для изучения таких защитных экранов и вообще эволюции карликовых галактик", — говорит Кришнарао.

[ + – ] Большое Маггелланово Облако Фото: ESO

Чтобы обнаружить защитную корону вокруг двух галактик ученые изучили архивные данные космического телескопа Хаббл. В частности это касалось наблюдений за квазарами, которые находятся на расстоянии в миллиарды световых лет.

Квазары — это очень яркие ядра галактик, в которых находятся массивные активные черные дыры. Ученые решили, что, хотя корона будет слишком тусклой, чтобы ее можно было увидеть, она должна быть видна как своего рода туман, поглощающий яркий свет от квазаров на заднем плане.

[ + – ] Малое Маггелланово Облако Фото: ESO

Таким образом ученым и удалось подтвердить ее наличие вокруг двух карликовых галактик, которые находятся по соседству с нами. Ученые выяснили, что газовая корона состоит из углерода, кислорода и кремния.

Фокус уже писал о новом изображении далекой спиральной галактики, которое сделал космический телескоп Уэбба и оно разительно отличается от такого же снимка, который получил телескоп Хаббл.

Также Фокус писал о том, что одна из галактик-спутников Млечного Пути оказала сильное влияние на нашу галактику, в результате чего было обнаружено загадочное явление.