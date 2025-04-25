Тарифи Трампа змусили південнокорейську Hyundai "переїхати" до США

Південнокорейська автомобільна компанія Hyundai Motor повідомила, що переносить частину виробництва моделі Tucson з Мексики до США. Також у Hyundai заявили про створення робочої групи, яка опікуватиметься реагуванням на тарифну політику президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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Про це пише Reuters.

Крім того, компанія Hyundai розглядає можливість перенесення з Південної Кореї до інших країн виробництва деяких моделей, що постачаються до США.

Як зауважує видання, і Hyundai, і афілійована з нею Kia виявилися доволі вразливими у контексті американських тарифів. Близько третини їхніх світових продажів приходяться на ринок США.

Новостворена робоча група має на меті якраз зменшення впливу американських тарифів на фінансове становище автокомпаній.

Раніше Південна Корея заявляла, що інші країни дедалі частіше намагаються використовувати її маркування для уникнення мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Здебільшого до такої практики вдається Китай.

Нагадаємо, на початку квітня Трамп підписав указ щодо запровадження "взаємних мит" для держав усього світу. Згодом він заявив, що відкладає запровадження мит на 90 днів, проте Китаю це пом’якшення не стосувалося.

Також Фокус писав, що компанія Apple намагається зменшити залежність від китайського виробництва і вже до кінця наступного року планує перенести до Індії складання всіх iPhone, які відправляються на американський ринок. Йдеться, зокрема, про понад 60 млн ґаджетів.