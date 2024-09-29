От угроз к делу: СМИ выяснили, что меняет новая ядерная доктрина Путина

По убеждениям западных экспертов, новый вариант доктрины не снижает порог применения ядерных ракет. В то же время расширено понятие упреждающего реагирования: войска РФ могут атаковать оружием массового поражения, чтобы не допустить масштабное нападение с воздуха.

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Президент России Владимир Путин 25 сентября захотел пересмотреть ядерную доктрину. Такое решение — действительно новый шаг в противостоянии с Украиной, так как ранее глава Кремля ограничивался декларативными угрозами, пишут обозреватели французской газеты Le Monde.

"Чтобы изменения в доктрину вступило в силу, их нужно утвердить указом президента. Документ пока не предусматривает снижение порога применения ядерного оружия", — заявила специалист по вопросам сдерживания Французского института международных отношений (IFRI) Элоиза Файе.

С другой стороны, условия использования для упреждающего реагирования на угрозу были расширены, Ранее при определении этих порогов учитывалась лишь угроза баллистических ракет, а не потенциальное крупномасштабное воздушное нападение, добавила она.

Издание подчеркивает факты постоянных ударов дронами по России: агрессор почти ежедневно сообщает об уничтожении десятков и сотен беспилотников в регионах. При этом о пересмотре ядерной доктрины Путин заявил через несколько дней после серии разрушительных атак на Москву.

Вероятно, на позицию позиции Путина мог повлиять провал испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на полигоне "Плесецк". Эту ракету часто хвалил Путин как ключевой компонент в модернизации российского арсенала, указывает газета.

Президент Польши Анджей Дуда ранее предупредил Путина и его генералов о "проклятии" после использования ядерного оружия. Польский лидер уверен, что мир не простит Путину такой шаг.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также обращал внимание на ядерные угрозы российского президента. Путин стремится сдержать поддержку Украины и одновременно продолжить оккупировать ее территорию.