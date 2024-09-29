Від погроз до справи: ЗМІ з'ясували, що змінює нова ядерна доктрина Путіна

На переконання західних експертів, новий варіант доктрини не знижує поріг застосування ядерних ракет. Водночас розширено поняття попереджувального реагування: війська РФ можуть атакувати зброєю масового ураження, щоб не допустити масштабного нападу з повітря.

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Президент Росії Володимир Путін 25 вересня захотів переглянути ядерну доктрину. Таке рішення — дійсно новий крок у протистоянні з Україною, оскільки раніше глава Кремля обмежувався декларативними погрозами, пишуть оглядачі французької газети Le Monde.

"Щоб зміни до доктрини набули чинності, їх потрібно затвердити указом президента. Документ поки що не передбачає зниження порогу застосування ядерної зброї", — заявила фахівець з питань стримування Французького інституту міжнародних відносин (IFRI) Елоїза Файє.

З іншого боку, умови використання для попереджувального реагування на загрозу було розширено, Раніше під час визначення цих порогів враховували лише загрозу балістичних ракет, а не потенційний великомасштабний повітряний напад, додала вона.

Видання підкреслює факти постійних ударів дронами по Росії: агресор майже щодня повідомляє про знищення десятків і сотень безпілотників у регіонах. При цьому про перегляд ядерної доктрини Путін заявив через кілька днів після серії руйнівних атак на Москву.

Ймовірно, на позицію позиції Путіна міг вплинути провал випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" на полігоні "Плесецьк". Цю ракету часто хвалив Путін як ключовий компонент у модернізації російського арсеналу, вказує газета.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше попередив Путіна і його генералів про "прокляття" після використання ядерної зброї. Польський лідер упевнений, що світ не пробачить Путіну такий крок.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також звертав увагу на ядерні погрози російського президента. Путін прагне стримати підтримку України і водночас продовжити окупувати її територію.