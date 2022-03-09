"Нас вважають виродками пекла": в програмі Соловйова розкритикували війну проти України

Тяжкі втрати, окупація лише одного великого міста і перспектива назавжди залишитися під санкціями Заходу – ось що принесла війна Росії.

У програмі "Вечір із Соловйовим" несподівано "спецоперацію" Путіна визнали абсурдною, жорстокою та безглуздою у своїх цілях, такою, за яку весь світ довго ненавидітиме Росію, йдеться в ефірі телепередачі.

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У програмі розмовляють перший російський телепропагандист Володимир Соловйов та частий гість передачі — військовий ізраїльський експерт Яків Кедмі.

"Кедмі в імпозантній, в'їдливій манері зазвичай озвучував проросійську позицію. Але цього разу, коли Соловйов попросив його прокоментувати російсько-українську війну, той був вкрай різкий, оцінюючи ситуацію", — каже письменник Костянтин Рильов.

"Водночас все одно нас вважають виродками пекла. Очевидно, що нас ненавидітимуть. Захід ненавидітиме довго. А війну не виграти або не закінчити цю операцію із заявленими цілями ми просто не зможемо, тому що зрештою це призведе до загибелі Росії", — сказав Соловйов в ефірі.

"Є певна техніка, як входити до міста. Якщо до міст входити не збиралися (міста України — Ред.), тоді не треба було розпочинати операцію. До сьогоднішнього дня жодного міста — не взяли. Хоча вже майже два тижні спецоперація. Ні в жодному місті не змінили владу. Навпаки, там влада зміцнилася... Така вимальовується ситуація", — каже Кедмі.

Кедмі додав, що за два тижні боїв не взято жодного великого українського міста, окрім Херсона, втрати за українськими даними — 12 тисяч людей, а санкції з Росії ніхто не зніматиме.

"Яків Йосипович, і так настрій важкий, а ти мене своїм песимізмом зовсім в журбу вганяєш", — резюмував Соловйов.

Раніше Фокус повідомляв, що полонений російський танкіст каже — в його рідній країні пропаганда промила людям мізки. Також розповідали про те, чому Київ не повернеться до імперії, про яку мріє Путін.