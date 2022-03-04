Полонений російський танкіст розповів співгромадянам, що відбувається в Україні (відео)

Військовослужбовець заявив, що пропаганда та уряд промили мізки народу, і насправді це Росія вбиває українців. Він додав, що росіяни не уявляють реальні втрати.

Українські військові продовжують затримувати службовців армії РФ, які, потрапивши в полон, дуже різко змінюють свою думку про нашу країну і на камеру розповідають про те, в чому різниця між тим, що навіяла пропаганда, і реальним станом справ. Герой одного з останніх відео СБУ, солдат-танкіст, — серед них.

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Чоловік звертається чи до матері, чи до дружини, зі словами "Привіт, моя хороша". Він повідомив, що перебуває в полоні в українців, але в нього все добре, і переживати за нього не треба. Далі він поділився тим, що його вразило в Україні.

"Те, що нам розповідають, що Україна — поганий народ, що вбивають там усіх, — це все туфта. Це наш уряд промиває мозок нашому народу. Якщо чесно, цей народ самі ж росіяни й знищують. За наказом нашого великого вождя виявляється. Те, що тут відбувається, — винна сама Росія. Ні Україна, ні хтось у Польщі. Вони вбивають людей, мирних жителів, вбивають дітей. Нехай усі знають, що Росія — не та Росія, яку нам втирають. Ми агресор, ми винищувачі. Так що, як кажуть, ми — гарматне м'ясо. І ось, за останніми даними, щоб ти знала, сюди приїхало дуже багато військовослужбовців з усієї країни. І те, що Путін вам розповідає, що тут померло, за останніми даними, людей 10, — все це туфта. Нас загинуло близько 10 тисяч, якщо не більше. Тож не вірте нашим новинам, які втирають, промиваючи вам мізки", — каже він.

Полонений попросив передати всім його відео та розповісти про те, що "український народ — він дуже добрий":

"Хоча я тут поранений, але до мене застосували найкращі методи: мене зашили, мене вилікували. Тож те, що там розповідають, що погано ставляться, то все хе*ня".

У СБУ додали, що, за словами затриманого, полон став для нього єдиним шансом на виживання.

"Жити він буде, але безкарним — не залишиться!" — зазначили у відомстві.

Поки впійманий у полон російський солдат кається, його товариші по службі продовжують обстрілювати мирні будинки. Так, 4 березня окупанти накрили снарядами багатоповерховий будинок в Ірпені, а в Покровську Донецької області застосували касетні боєприпаси.