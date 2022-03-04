Пленный российский танкист рассказал согражданам, что происходит в Украине (видео)

Военнослужащий заявил, что пропаганда и правительство промыли мозги народу, и на самом деле это Россия убивает украинцев. Он добавил, что россияне не представляют реальных потерь.

Украинские военные продолжают задерживать служащих армии РФ, которые, попав в плен, очень резко меняют свое мнение о нашей стране и на камеру рассказывают о том, в чем разница между тем, что им внушила пропаганда, и реальным положением дел. Герой одного из последних видео СБУ, солдат-танкист, – в их числе.

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Мужчина обращается то ли к матери, то ли к жене, со словами "Привет, моя хорошая". Он сообщил, что находится в плену у украинцев, но у него все хорошо, и переживать за него не надо. Дальше он поделился тем, что его поразило в Украине.

"То, что нам рассказывают, что Украина – плохой народ, что убивают там всех, – это все туфта. Это наше правительство промывает мозги нашему народу. Если честно, то этот народ сами же русские и уничтожают. По приказу нашего великого вождя, оказывается. То, что тут происходит, – виновата сама Россия. Ни Украина, ни кто-то в Польше. Они убивают людей, мирных жителей, убивают детей. Пусть все знают, что Россия – не та Россия, которую нам втирают. Мы агрессор, мы уничтожители. Так что, как говорится, мы – пушечное мясо. И вот, по последним данным, чтоб ты знала, сюда приехали очень много военнослужащих со всей страны. И то, что Путин вам рассказывает, что тут умерло, по последним данным, человек 10, – все это туфта. Нас погибло около 10 тысяч, если не больше. Так что не верьте нашим новостям, что втирают, промывая вам мозги", – говорит он.

Пленный попросил передать всем его видео и рассказать о том, что "украинский народ – он очень добрый":

"Хоть я здесь раненый, но ко мне применили лучшие методы: меня зашили, меня вылечили. Так что то, что там рассказывают, что плохо относятся, то все хе*ня".

В СБУ добавили, что, со слов задержанного, плен стал для него единственным шансом на выживание.

"Жить он будет, но безнаказанным — не останется!" — отметили в ведомстве.

Пока пойманный в плен русский солдат кается, его сослуживцы продолжают обстреливать мирные дома. Так, 4 марта оккупанты накрыли снарядами многоэтажный дом в Ирпене, а в Покровске Донецкой области применили кассетные боеприпасы.