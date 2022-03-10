Работает по 20 часов: Ермак рассказал, как война с РФ изменила график Зеленского

Президент Украины и его окружение спят по 3-4 часа в сутки. Все остальное время они проводят в звонках и встречах с партнерами, военными и разведкой.

Рабочий день главы государства Владимира Зеленского и персонала Офиса президента (ОП) Украины после начала войны с Россией 24 февраля сильно изменился. Об этом руководитель ОП Андрей Ермак рассказал в интервью "Украинской правде".

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Зеленский и его окружение работают по 20 часов в сутки. На сон в разные периоды дня отводится 3-4 часа.

"Все остальное – работа. Это постоянные звонки, встречи, контакты с нашими партнерами, военными, разведкой и так далее", – объяснил Ермак.

По его словам, с начала вторжения РФ в Украину каждый день не похож на предыдущий и стало трудно планировать действия.

"Но есть четкая вертикаль власти, которая работает, и это очень важно для управления страной", – продолжил глава ОП.

Мужественный Зеленский

Ермак признался, что много лет знает президента Украины, но не знал, что он – "настолько мужественный человек".

[ + – ] По словам Ермака, Зеленский всегда сконцентрирован

"Я не видел за все эти дни его не сконцентрированным, чтобы он не понимал, что должен делать, и чтобы он этого не делал", – заявил он.

Руководитель Офиса президента уверен, что украинцы точно победят в войне с врагом.

"Мы сильнее по всем показателям: и по духу, и по мужеству, и по разуму. По всему абсолютно. Это будет совершенно другая страна, абсолютно сплоченная, без разговоров о каких-то частях страны. Я верю, что Украина заслуживает и обязательно будет действительно независимой ни от кого, сильной и успешной", – подытожил Ермак.

Напомним, что по оценке руководителя издания Bellingcat Христо Грозева Россия попытается заморозить войну в Украине через неделю.

Командование РФ 10 марта отложило десантную операцию в Одессе и вернула эскадры Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

По инфомрации Генштаба ВСУ, украинская армия на 15-й день войны с агрессором успешно отражает ракетно-бомбовые удары и наступление врага.