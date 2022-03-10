UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Военная агрессия России Российско-украинская война

Работает по 20 часов: Ермак рассказал, как война с РФ изменила график Зеленского

294
владимир зеленский, президент украины, как работает зеленский, зеленский обращение
Фото: Анадолу | Ермак считает Зеленского мужественным человеком

Президент Украины и его окружение спят по 3-4 часа в сутки. Все остальное время они проводят в звонках и встречах с партнерами, военными и разведкой.

Рабочий день главы государства Владимира Зеленского и персонала Офиса президента (ОП) Украины после начала войны с Россией 24 февраля сильно изменился. Об этом руководитель ОП Андрей Ермак рассказал в интервью "Украинской правде".

Зеленский и его окружение работают по 20 часов в сутки. На сон в разные периоды дня отводится 3-4 часа.

"Все остальное – работа. Это постоянные звонки, встречи, контакты с нашими партнерами, военными, разведкой и так далее", – объяснил Ермак.

По его словам, с начала вторжения РФ в Украину каждый день не похож на предыдущий и стало трудно планировать действия.

"Но есть четкая вертикаль власти, которая работает, и это очень важно для управления страной", – продолжил глава ОП.

Мужественный Зеленский

Ермак признался, что много лет знает президента Украины, но не знал, что он – "настолько мужественный человек".

владимир зеленский, президент украины, как работает зеленский, зеленский обращение
По словам Ермака, Зеленский всегда сконцентрирован

"Я не видел за все эти дни его не сконцентрированным, чтобы он не понимал, что должен делать, и чтобы он этого не делал", – заявил он.

Руководитель Офиса президента уверен, что украинцы точно победят в войне с врагом.

"Мы сильнее по всем показателям: и по духу, и по мужеству, и по разуму. По всему абсолютно. Это будет совершенно другая страна, абсолютно сплоченная, без разговоров о каких-то частях страны. Я верю, что Украина заслуживает и обязательно будет действительно независимой ни от кого, сильной и успешной", – подытожил Ермак.

Напомним, что по оценке руководителя издания Bellingcat Христо Грозева Россия попытается заморозить войну в Украине через неделю.

Командование РФ 10 марта отложило десантную операцию в Одессе и вернула эскадры Черноморского флота РФ в оккупированный Крым.

По инфомрации Генштаба ВСУ, украинская армия на 15-й день войны с агрессором успешно отражает ракетно-бомбовые удары и наступление врага.