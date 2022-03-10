Сбитые штурмовики, вертолеты и бегство врага: новые данные Генштаба ВСУ по потерям РФ

Ночью украинские военные совершили контратаку под Киевом. Основные усилия сосредоточены на обороне юго-востока страны. В российской армии участились случаи дезертирства и мародерства из-за деморализации.

Истребители и подразделения зенитно-ракетных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два дня уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета армии врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары, уничтожают средства воздушного нападения, ведут противовоздушное прикрытие важных объектов и группировок войск, отметили военные.

Война в Украине – где ведутся боевые действия

Война в Украине идет 15-й день, силы обороны сдерживают наступление захватчика в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах.

Харьков и Ахтырка находятся под защитой ВСУ, удерживается оборона Чернигова, сообщил Генштаб.

Основные усилия брошены на остановку противника на юго-востоке, продолжается круговая оборона Мариуполя. Войска прикрывают границу с Беларусью, которая содействует РФ в вооруженной агрессии в Украине.

[ + – ] Оборона Киева наносит огневые поражения врагу

Группировка обороны Киева наносит огневые поражения врагу и удерживает оборонные рубежи, на южном направлении атаки армии РФ отбиваются в направлениях городов Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка Херсонской области.

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Россия снизила темпы наступления из-за деморализации личного состава, в Генштабе ВСУ говорят об увеличении случаев дезертирства и мародерства во вражеской армии.

Ночь в Киеве – бои на западной окраине

Украинская армия ночью совершила контратаку под Киевом, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Военные подвели пять танков, утром на западной окраине столице были артиллерийские бои.

"Сейчас там проходят бои. Более подробной информации нет" , — отметил он.

Отметим, что захватчики специально разрушают гражданские объекты. Вчера, 9 марта, войска оккупанта сбросили несколько бомб на роддом №2 в Мариуполе.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после авиаудара по роддому начнется "совсем другая война".

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что РФ через неделю постарается заморозить войну в Украине, поскольку ее позиции в мире ослабляются.