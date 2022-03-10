В Харькове российская ракета взорвалась возле синагоги, где находилось более 100 человек

Окна в Большой синагоге Харькова, которая является второй по величине в Европе, были выбиты вдребезги.

В Харькове российская ракета взорвалась возле синагоги, где прятались более 100 евреев. Обстрел, в результате которого в синагоге вылетели окна, произошел в ночь на 10 марта, сообщает Cursor info.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ракета, выпущенная российскими войсками, взорвалась возле соседнего торгового центра.

Окна в Большой синагоге Харькова, которая является второй по величине в Европе, были разбиты вдребезги. В момент взрыва в подвале синагоги находилось более 100 евреев.

У харьковских евреев заканчиваются еда и лекарство, но припасы пытаются доставить, несмотря на опасность на дорогах.

"В последние дни мы забили окна на первом этаже мешками с песком. Сегодня утром мы наняли профессионалов для устранения повреждений и в то же время пытаемся вывезти из города как можно больше евреев с помощью Хабада и Еврейской федерации Украины", — рассказал о ситуации харьковский раввин и представитель ХАБАДа в городе Моше Московиц.

По информации раввина Меира Стамблера, генеральный директор Федерации еврейских общин Украины, на сегодняшний день эвакуировано 30 000 евреев из Харькова, Киева и других украинских городов на востоке и юге, где происходят военные действия.

Напомним, с начала полномасштабной войны российские войска разрушили в Харькове 400 многоэтажных домов. Местная власть пытается найти способ обеспечить жильем тех горожан, которые остались под открытым небом.

Ранее Фокус сообщал, что израильтянина убили на блокпосту в Белой Церкви, приняв его за чеченского солдата. 42-летний Роман Бродцкий несколько лет жил в Киеве, однако погиб при попытке покинуть страну во время боевых действий.