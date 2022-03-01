Израильтянина убили на блокпосту в Белой Церкви, приняв его за чеченского солдата, — СМИ

42-летний Роман Бродцкий несколько лет жил в Киеве, однако погиб при попытке покинуть страну во время боевых действий.

В понедельник, 28 февраля, в городе Белая Церковь Киевской области из-за ошибки украинских военных погиб 42-летний гражданин Израиля Роман Бродцкий, который пытался покинуть зону боевых действий. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

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По данным издания, Роман намеревался пересечь границу с Молдовой, чтобы попасть в Израиль на фоне боевых столкновений российских и украинских войск. Жена Бродцкого, гражданка Израиля, и двое его детей 6 и 3 лет решили остаться в украине

Друг погибшего, Вадим, рассказал журналистам, что был с Романом в одной машине во время произошедшего. По словам собеседника издания, на одном из украинских блокпостов гражданина Израиля приняли за чеченца и расстреляли, в результате чего тот погиб. Портал Walla! уточнил, что Бродцкого могли принять за одного из чеченских солдат, которые участвуют в войне против Украины.

Как сообщает издание Times of Israel отец погибшего подтвердил, что украинские военные убили его сына, так как "подумали, что он чеченец". При этом в публикации говорится, что семья Романа в комментарии израильскому "12 каналу" заявила, что "винит в его смерти диктатора Владимира Путина".

В свою очередь "Израиль по-русски", официальная страница государства в Facebook, сообщил, что автомобиль Бродцкого, находившийся в составе автомобильной колонны "подвергся обстрелу", при этом не уточняя, какого рода был обстрел и кто его допустил.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в своем Twitter в связи с инцидентом выразил соболезнования семье погибшего.

"Государственный департамент продолжит максимально помогать семье в трудные времена", — написал глава израильского МИД.

Обратил внимание на произошедшее и премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

"С прискорбием получил печальное известие о гибели на Украине Романа Бродцкого, гражданина Израиля. От имени всех граждан Израиля я хотел бы выразить соболезнования жене, детям и семье покойного Романа в Израиле и в Украине. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь израильтянам вернуться домой", — написал глава правительства.

На данный момент израильские власти рассматривают возможности репатриации своего гражданина.

Напомним, во время вражеского обстрела в понедельник, 28 февраля, российские ракеты попали в жилые дома в нескольких районах Киевской области.

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