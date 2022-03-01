Ізраїльтянина вбили на блокпосту в Білій Церкві, подумавши, що це чеченський солдат, — ЗМІ

42-річний Роман Бродцький кілька років жив у Києві, проте загинув під час спроби покинути країну під час бойових дій.

У понеділок, 28 лютого, в місті Біла Церква Київської області через помилку українських військових загинув 42-річний громадянин Ізраїлю Роман Бродцький, який намагався залишити зону бойових дій. Про це повідомляє ізраїльський портал Ynet.

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За даними видання, Роман мав на меті перетнути кордон із Молдовою, щоб потрапити до Ізраїлю на тлі бойових зіткнень російських та українських військ. Дружина Бродцького, громадянка Ізраїлю, та двоє його дітей 6 та 3 років вирішили залишитися в Україні

Друг загиблого, Вадим, розповів журналістам, що був із Романом в одній машині під час події. За словами співрозмовника видання, на одному з українських блокпостів громадянина Ізраїлю прийняли за чеченця та розстріляли, внаслідок чого той загинув. Портал Walla! уточнив, що Бродцького могли прийняти за одного з чеченських солдатів, які беруть участь у війні проти України.

Як повідомляє видання Times of Israel, батько загиблого підтвердив, що українські військові вбили його сина, оскільки "подумали, що він чеченець". Водночас в публікації йдеться, що родина Романа ув коментарі ізраїльському "12 каналу" заявила, що "винуватить у його смерті диктатора Володимира Путіна".

Зі свого боку "Ізраїль по-російськи", офіційна сторінка держави в Facebook, повідомив, що автомобіль Бродцького, який перебував у складі автомобільної колони "обстріляли", водночас не уточнюючи, що це був за обстріл і хто його здійснив.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід у своєму Twitter через інцидент висловив співчуття сім'ї загиблого.

"Державний департамент продовжить максимально допомагати сім'ї в скрутні часи", — написав глава ізраїльського МЗС.

Звернув увагу на те, що сталося, і прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

"Зі скорботою отримав сумну звістку про загибель в Україні Романа Бродцького, громадянина Ізраїлю. Від імені всіх громадян Ізраїлю я хотів би висловити співчуття дружині, дітям та сім'ї покійного Романа в Ізраїлі та в Україні. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти ізраїльтянам повернутися додому ", — написав глава уряду.

На цей час ізраїльська влада розглядає можливості репатріації свого громадянина.

Нагадаємо, під час ворожого обстрілу в понеділок, 28 лютого, російські ракети потрапили до житлових будинків у кількох районах Київської області.

Також ми писали про сьогоднішній обстріл армією РФ центральної площі Харкова.