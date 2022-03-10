С начала войны российские войска разрушили в Харькове 400 многоэтажных домов, — Терехов

Местные власти эвакуировали жителей из района Северной Салтовки и пытаются обеспечить людей жильем.

Мэр Харькова Игорь Терехов в прямом эфире телемарафона заявил, что в результате бомбардировок российской армии в городе уничтожено 400 многоэтажных домов. Поэтому местная власть пытается найти способ обеспечить жильем тех людей, которые остались под открытым небом.

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"Я уже продумываю, где разместить людей, потому что в Харькове уже 400 многоэтажных домов разрушены вражеской армией", — сказал он.

Терехов также сообщил, что людей из 602 района Северной Салтовки, которые все время находились под обстрелами, удалось эвакуировать. По его словам, люди еще находятся в шоковом состоянии, но власти работают с ними и пытаются их как-то эмоционально разгрузить.

Ранее сообщалось, что с начала войны с Россией в Харьковской области от рук оккупантов погибли 282 человека, из них 6 – дети. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сам Харьков был обстрелян 29 раз.

4 марта во время одного из последних обстрелов Харькова вражеская армия РФ применила запрещенное вооружение — фугасную бомбу ФАБ-500.