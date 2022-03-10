Газопроводы повреждены, ТЦ "Никольский" горел: как армия РФ обстреливала Харьков (фото, видео)

Противник стрелял по городу из реактивной системы залпового огня "Смерч". С начала войны с Россией в Харьковской области от рук оккупантов погибли 282 человека, из них 6 – дети.

Российские оккупационные войска 74 раза обстреляли Харьков и область из артиллерии и минометов. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

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Харьков обстреляли 29 раз. Огонь вели по Алексеевке, Пятихаткам, Белогородскому шоссе, Холодной Горе, Северной и Южной Салтовке, а также по центру города.

Войска РФ обстреляли Дергачи и Чугуев.

Из-за повреждения газопровода в районе Салтовки в 5:00 утра 30% людей остались без газа. На месте обстрелов возник пожар, его тушат спасатели, подчеркнул Синегубов.

"Активность вражеской авиации не наблюдалась, бомбометания не осуществлялись", — сообщил глава ОВА.

Снаряд попал в ТЦ "Никольский"

В 22:17 противник стрелял из системы залпового огня "Смерч" и повредил купол ТЦ "Никольский".

Областное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметило, что на 4-м, техническом этажах и на кровле здания ТЦ горели конструктивные элементы и отдела. Площадь пожара составила около 100 кв.

Пожар в ТЦ "Никольский" потушили в 3:00, жертв и пострадавших нет

В 22.19 из-за применения противником системы залпового огня "Смерч" пострадали жилые дома по улице Пушкинская.

Люботин и Малая Рогань остались без газа

Боевые действия ночью повреждены здание и автотранспорт аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгаз" в Люботине. Повреждены домовые газопроводы на шести улицах города.

Работники предприятия не пострадали.

Оккупанты повредили газопровод среднего давления в Малой Рогане, без газа остались почти 800 семей, проинформировал "Харьковгаз".

Война в Украине – погибшие в Харькове

С начала войны Украины с Россией в Харьковской области от рук оккупантов погибли 282 человека, сообщил глава следственного управления Главного управления Нацполиции по области Сергей Болвинов. Из указанного количества 180 гражданских и 6 детей.

В селе Слобожанское Харьковской области ночью 10 марта снаряд попал в частный жилой дом. Погибли четыре человека: 2 женщины и 2 детей. Выжить удалось 5-летней девочке, ее госпитализировали в Первомайскую больницу.

Напомним, что 9 марта Вооруженным силам Украины удалось уничтожить реактивные системы залпового огня противника в Дергачах. Из них обстреливали Алексеевский район Харькова.

Фокус 4 марта писал о применении в Харькове армией России фугасной бомбы ФАБ-500 M62. Снаряд предназначен для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, легкоуязвимой и легкобронированной техники, живой силы и военно-полевых сооружений.

Враг 9 марта сбросил на село Донец Слобожанской общины три неуправляемые авиабомбы. Из-под завалов достали тела двух погибших людей, в том числе 7-летнего ребенка.