Газопроводи пошкоджені, ТЦ "Нікольський" горів: як армія РФ обстрілювала Харків (фото, відео)

Противник стріляв по місту з реактивної системи залпового вогню "Смерч". З початку війни з Росією в Харківській області від рук окупантів загинуло 282 особи, з них 6 – діти.

Російські окупаційні війська 74 рази обстріляли Харків та область з артилерії та мінометів. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

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Харків обстріляли 29 разів. Вогонь вели по Олексіївці, П'ятихатках, Білогородському шосе, Холодній Горі, Північній та Південній Салтівці, а також по центру міста.

Війська РФ обстріляли Дергачі та Чугуїв.

Через пошкодження газопроводу в районі Салтівки о 5.00 ранку 30% людей залишилися без газу. На місці обстрілів виникла пожежа, її гасять рятувальники, наголосив Синєгубов.

"Активність ворожої авіації не спостерігали, бомбометання не здійснювали", — повідомив глава ОВА.

Снаряд потрапив до ТЦ "Нікольський"

О 22:17 противник стріляв із системи залпового вогню "Смерч" та пошкодив купол ТЦ "Нікольський".

Обласне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зазначило, що на 4-му, технічному поверхах та на покрівлі будівлі ТЦ горіли конструктивні елементи та відділи. Площа пожежі становила близько 100 кв.

Пожежу в ТЦ "Нікольський" загасили о 3:00, жертв та постраждалих немає

О 22.19 через застосування противником системи залпового вогню "Смерч" постраждали житлові будинки на вулиці Пушкінська.

Люботин та Мала Рогань залишилися без газу

Бойові дії вночі пошкоджили будівлю та автотранспорт аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківгаз" у Люботині. Пошкодили будинкові газопроводи на шести вулицях міста.

Працівники підприємства не постраждали.

Окупанти пошкодили газопровід середнього тиску в Малій Рогані, без газу залишилося майже 800 сімей, поінформував "Харківгаз".

Війна в Україні – загиблі в Харкові

З початку війни України з Росією в Харківській області від рук окупантів загинуло 282 особи, повідомив голова слідчого управління Головного управління Нацполіції по області Сергій Болвінов. Із зазначеної кількості 180 цивільних та 6 дітей.

У селі Слобожанське Харківської області вночі 10 березня снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Загинули чотири особи: 2 жінки та 2 дітей. Вижити вдалося 5-річній дівчинці, її госпіталізували до Першотравневої лікарні.

Нагадаємо, що 9 березня Збройним силам України вдалося знищити реактивні системи залпового вогню супротивника в Дергачах. З них обстрілювали Олексіївський район Харкова.

Фокус 4 березня писав про застосування в Харкові армією Росії фугасної бомби ФАБ-500 M62. Снаряд призначений для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, легковразливої та легкоброньованої техніки, живої сили та військово-польових споруд.

Ворог 9 березня скинув на село Донець Слобожанської громади три некеровані авіабомби. З-під завалів дістали тіла двох загиблих людей, зокрема 7-річну дитину.