З початку війни російські війська зруйнували в Харкові 400 багатоповерхових будинків, — Терехов

Місцева влада евакуювала мешканців з району Північної Салтівки та намагається забезпечити людей житлом.

Мер Харкова Ігор Терехов у прямому ефірі телемарафону заявив, що внаслідок бомбардувань російської армії у місті знищено 400 багатоповерхових будинків. Тому місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити житлом тих людей, які залишилися просто неба.

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"Я вже продумую, де розмістити людей, тому що в Харкові вже 400 багатоповерхових будинків зруйновано ворожою армією", — сказав він.

Терехов також повідомив, що людей із 602 району Північної Салтівки, які весь час перебували під обстрілами, вдалося евакуювати. За його словами, люди ще перебувають у шоковому стані, але влада працює з ними і намагається їх якось емоційно розвантажити.

Раніше повідомлялося, що з початку війни з Росією в Харківській області від рук окупантів загинуло 282 особи, з них 6 – діти. За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, сам Харків обстріляли 29 разів.

4 березня під час одного з останніх обстрілів Харкова ворожа армія РФ застосувала заборонене озброєння – фугасну бомбу ФАБ-500.