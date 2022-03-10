У Харкові російська ракета вибухнула біля синагоги, де перебувало понад 100 людей

Вікна у Великій синагозі Харкова, яка є другою за величиною в Європі, були вибиті вщент.

У Харкові російська ракета вибухнула біля синагоги, де ховалися понад 100 євреїв. Обстріл, унаслідок якого в синагозі вилетіли вікна, стався в ніч проти 10 березня, повідомляє Cursor info.

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Ракета, яку випустили російські війська, вибухнула біля сусіднього торговельного центру.

Вікна у Великій синагозі Харкова, яка є другою за величиною в Європі, були розбиті вщент. У момент вибуху в підвалі синагоги перебували понад 100 євреїв.

У харківських євреїв закінчуються їжа та ліки, але припаси намагаються доставити, незважаючи на небезпеку на дорогах.

"В останні дні ми забили вікна на першому поверсі мішками з піском. Сьогодні вранці ми найняли професіоналів для усунення пошкоджень і водночас намагаємося вивезти з міста якнайбільше євреїв за допомогою Хабаду та Єврейської федерації України", — розповів про ситуацію харківський рабин і представник ХАБАДу в місті Моше Московиць.

За інформацією рабина Меїра Стамблера, генерального директора Федерації єврейських громад України, на сьогодні евакуйовано 30 000 євреїв із Харкова, Києва й інших українських міст на сході та півдні, де відбуваються військові дії.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російські війська зруйнували у Харкові 400 багатоповерхових будинків. Місцева влада намагається знайти спосіб забезпечити житлом тих містян, які залишилися просто неба.

Раніше Фокус повідомляв, що ізраїльтянина вбили на блокпосту у Білій Церкві, прийнявши його за чеченського солдата. 42-річний Роман Бродцький кілька років жив у Києві, проте загинув під час спроби покинути країну під час бойових дій.