Жителька Кременчука розповіла, як її син бомбардував українців у складі авіації ЗС РФ

Жінка просить вибачення у співгромадян за те, що не змогла виховати "нормальну" людину.

Мати полоненого російського льотчика, який обстрілював Миколаїв, але був збитий ЗСУ та потрапив у полон, попросила в українського народу вибачення за свого сина. Сама жінка живе в Кременчуці, що на Полтавщині, повідомляє СБУ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Мій рідний син проходив службу пілотом у полку морської авіації РФ, який дислокується на окупованій Росією території Криму в місті Саки. 5 березня 2022 року, виконуючи злочинні накази командування російської армії на літаку Су-31, вилетів до Миколаївської області, де був збитий українськими ППО і потрапив у полон… Про цю новину ми дізналися зі ЗМІ, переглядаючи репортаж про збитих льотчиків над Миколаєвом… Мене захлеснули біль і сором за свого сина. Ми не один раз чули в Кременчуці страшні звуки сирен повітряної тривоги. І мені було важко зрозуміти сина, як можна було виконувати злочинний наказ про бомбардування України. Звісно, я переживаю за свого сина. Потрапив у полон, але, дякувати Богу, залишився живим. Прошу вибачення перед українським народом і прошу за сина та себе, що не змогла виростити нормальну гідну людину", — заявила жінка, витираючи сльози.

Літак, про який говорить героїня відео, був збитий морпіхами 5 березня разом із трьома іншими, й один пілот потрапив у полон. Під час затримання він зізнався, що його військова частина базується у Криму.

[ + – ] Затримання пілота, який летів бомбардувати українські міста

Нагадаємо, авіація РФ продовжує обстрілювати міста України. Так, 9 березня унаслідок авіаудару було зруйновано лікарню у центрі Маріуполя, зокрема й пологове відділення. 11 березня літаки агресора скинули бомби на аеропорт у Луцьку.