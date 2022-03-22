У Путина отреагировали на идею Зеленского провести референдум по компромиссам с Россией

Кремль, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, передал украинским переговорщикам проекты документов по урегулированию войны, однако Киев ответил лишь на некоторые предложения.

Украина является суверенным государством и может проводить такие внутригосударственные процедуры, как референдум. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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На брифинге журналист поинтересовался, как Кремль относится к инициативе украинского лидера Владимира Зеленского об организации референдума, на который могут вынести вопросы о компромиссах с Россией для прекращения полномасштабной войны, и будет ли Москва признавать результаты такого волеизъявления.

Песков назвал Украину суверенным государством, в котором "должны быть внутригосударственные процедуры".

"Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу", — продолжил пресс-секретарь Путина и отметил, что переговоры между Киевом и Москвой проходят очень медленно.

Более того, на брифинге Песков заявил, что Кремль передал переговорщикам от Украины проекты документов в рамках процесса по урегулированию войны.

"На что-то (требования Москвы — ред.) Киев ответил, на что-то нет", — резюмировал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос о проведении референдума по компромиссам.

Напомним, 21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что окончательные компромиссы с РФ украинцы будут выбирать на референдуме. По словам главы государства, всенародный опрос даст ответ на вопрос, может ли Украина идти на какие-то уступки стране-агрессору.

Также сообщалось, что в Кремле ранее называли условие для быстрого прекращения войны в Украине.