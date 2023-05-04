"Миротворча місія" щодо України: Папа Римський здивований, що про неї ніхто не знає

У Ватикані наполягають, що ініціатива понтифіка, спрямована на мирне врегулювання повномасштабної війни, спрацює. Проте подробиці "миротворчої місії" не розголошуються.

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Україна та Росія були проінформовані про мирну місію Папи Римського Франциска, хоча в ЗМІ обох країн заявили, що не знають про таку. Про це заявив Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін 3 травня, повідомляє ANSA.

"Мирна місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це", — сказав державний секретар Ватикану журналістам.

Декілька днів тому Папа Франциск заявив, що Ватикан уже бере участь у миротворчій місії, спрямованій на припинення конфлікту між Росією та Україною, деталі якої, однак, не розголошуються.

"Миротворча місія" за участю Ватикану: що кажуть в Україні

За даними видання CNN, у Києві нічого не знають про "миротворчу місію" Папи.

"Президент Зеленський не давав згоди на жодні подібні обговорення від імені України. Якщо переговори й ведуться, то без нашого відома та нашого благословення", — сказав журналістам український чиновник.

30 квітня Папа Римський Франциск заявив про бажання провести зустріч із патріархом Російської православної церкви Кирилом. За словами понтифіка, після початку вторгнення РФ він лише один раз спілкувався з головою РПЦ із відеозв'язку.

До цього, 12 квітня, нагадаємо Франциск закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти "за допомогою розуму, а не смертоносної зброї".

Зі свого боку, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила під час брифінгу 1 травня, що Вашингтон проінформований про спроби Ватикану сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.