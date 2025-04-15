Зірка Minecraft особисто прийшов навести лад у кінотеатрі – відео

Виконавець головної ролі у фільмі Minecraft Джек Блек з’явився в одному з лос-анджелеських кінотеатрів та наказав глядачам не кидатися попкорном під час сеансу.

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

На минулих вихідних актор завітав до кінотеатру AMC Century City 15 у Лос-Анджелесі. В такий спосіб він відреагував на новини про те, що підлітки під час перегляду бешкетують у кінозалі – зокрема, розкидують попкорн.

Поява Блека була неочікуваною, причому спочатку він змінив голос, коли просив "не кидати попкорн на сьогоднішньому показі". Проте потім Блек заговорив власним голосом, і, до того ж, почав розмахувати сокирою, яку прихопив з собою.

Публіка почала несамовито його вітати, і відео завірусилося соцмережами.

Нагадаємо, у листопаді минулого року студії Warner Bros Pictures і Legendary Pictures показали трейлер до фільму Minecraft. Крім Джека Блека, там зіграв і Джейсон Момоа, який раніше втілив Аквамена у екранізації за мотивами коміксів DC.

Фільм Minecraft вийшов на екрани у квітні нинішнього року і вже встигнув потрапити у скандал: раніше ми писали, що київська студія звукозапису Tretyakoff production зробила дубляж стрічки російською мовою.