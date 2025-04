2-й сезон The Last of Us: як будуть виходити серії, де дивитись і про що серіал (відео)

14 квітня вийшов новий сезон серіалу "Останні з нас", заснованого на однойменній відеогрі The Last of Us. Він став справжнім хітом від HBO, отримав 24 номінації на "Еммі" і звання однієї з найкращих екранізацій ігор.

Детальніше про другий сезон серіалу розповіли у Forbes.

Другий сезон серіалу The Last of Us: точна дата виходу

Прем’єра нового сезону відбулася 13 грудня на HBO. Через різницю у часі для України це сталося 14 квітня. Подивитись нові серії можна на платформі Megogo, після виходу усіх епізодів вони також з’являться на Sweet.TV. Також додати 2 сезон обіцяли й на "Київстар ТБ".

"Останні з нас" — один з найуспішніших продуктів HBO, кожен епізод лише у США в середньому переглянули 32 мільйони осіб. Сама The Last of Us — одна з найбільш продаваних ігор за усі часи, ще до виходу серіалу було продано понад 37 мільйонів копій.

Другий сезон серіалу The Last of Us: про що

Як серіал, так і гра загалом розповідають про контрабандиста Джоела Міллера і його супутницю-підлітка Еллі. Головні герої змушені виживати у світі, спустошеному пандемією паразитичного грибка, який перетворює на людожерів. З моменту спалаху минуло 20 років, але ліків досі не існує, незаражені люди гуртуються та відбиваються від хворих. Еллін — єдина відома людина, яка має імунітет.

Український трейлер 2 сезону серіалу "Останні з нас"

Події другого сезону розгортаються через п’ять років. Джоел і Еллі оселилися в Джексоні — містечку, відбудованому здоровими людьми. Контрабандист допомагає розширювати населений пункт, а його супутниця патрулює околиці. Джоел стає мішенню воєнізованої групи "Світляки", яка хоче використати тіло дівчини для створення вакцини. Після порятунку Еллі коштом життів частини солдатів і науковців уціліла "Еббі" готує помсту.

Другий сезон серіалу The Last of Us: актори

Головних героїв грають Педро Паскаль і Белла Рамзі. Роль Еббі дісталася Кейтлін Дівер. Також у сезоні з’являться нові обличчя: Ізабела Мерсед у ролі Діни та Кетрін ОʼХара у ролі психотерапевтки.

У другому сезоні мають бути 7 серій, які виходитимуть на HBO по 25 травня щонеділі. Габріель Луна, який грає Томмі, зауважив, що "продовження шоу несе нові важливі сенси та уроки". Відомо, що воно охопить приблизно половину подій гри The Last of Us 2.

