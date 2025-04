"Ми вбʼємо тебе": зірки "Останніх з нас" відреагували на смерть головного героя (фото, відео)

Останній епізод популярного серіалу HBO "Останні з нас" приніс трагічну смерть головного героя, а зірки картини Педро Паскаль і Белла Рамзі відреагували на це.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "Останні з нас"

Серіал розповідає про те, як Джоел (Педро Паскаль) та Еллі (Белла Рамзі) переміщаються в постапокаліптичному середовищі після глобальної грибкової інфекції, яка перетворює багатьох людей на істот, схожих на зомбі.

Другий сезон, який вийшов минулого тижня, розгортається через п’ять років після першого сезону та знайомить шанувальників з одним із найненависніших персонажів у відеоіграх, на яких базується серіал, — Еббі (Кейтлін Девер).

Кейтлін Девер та Педро Паскаль

Коли Еббі та її група потрапили до Джексон-Хоул, штат Вайомінг, де оселилися Джоел та Еллі, багато шанувальників, знайомих з іграми, передбачили, що в другому епізоді буде смерть головного героя.

І Джоел справді зустрів досить жорстоку смерть від рук Еббі прямо на очах Еллі, яка поклялася вбити Еббі.

Після виходу епізоду і Паскаль, і Рамзі відреагували на трагічну смерть в інтерв’ю Entertainment Weekly.

Акторка зазначила, що ніхто на знімальному майданчику не хотів говорити про смерть, додавши: "Я думаю, що це була замовчена річ, як страшні слова, які ніхто не хоче вимовляти".

"Здається, це занадто велика річ, щоб просто говорити про це", — сказала Рамзі.

Творець серіалу "Останні з нас" Крейг Мейзін заявив, що шоу повинне закінчитися на цьому сезоні.

Кадр із серіалу "Останні з нас" Фото: Megogo

"Коли прийшов час обговорити це з іншими людьми [поза виробництвом], ми були обережні", — сказав Мейзін.

Тим часом Педро Паскаль, головний актор серіалу, не грав у відеогру The Last of Us Part II 2020 року, де його персонажа Джоела вбивають досить рано, але він знав свою долю із самого початку.

"Це не те, що вони сказали: "Гей, ми вб’ємо тебе на початку другого сезону", але завжди було розуміння того, що це залишатиметься вірним вихідному матеріалу певним чином і що, скажімо так, практичні та ексклюзивні зобов’язання стосуватимуться першого сезону. Це було лише питання, як і коли", — сказав Паскаль.

Нагадаємо, про що другий сезон "Останніх з нас" та де дивитися нові епізоди популярної картини. Серіал став справжнім хітом від HBO, отримав 24 номінації на "Еммі" і звання однієї з найкращих екранізацій ігор.

Також Фокус писав про премʼєру другого сезону серіалу "Останні з нас" у Києві. Подію відвідали численні українські зірки і топові політики. Серед гостей були помічені дизайнер Іван Фролов, позаштатний радник ОП Сергій Лещенко, співачка Мішель Андраде, виконавець Позитив, ведучі Анатолій Анатоліч, Андрій Чорновол та багато інших.