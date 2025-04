Зʼявився тизер другого сезону "Венздей: коли вийде серіал (фото, відео)

Netflix показав тизер другого сезону серіалу "Венздей". Популярна картина вийде вже влітку, а до головних ролей повернуться добре відомі актори.

Відео зʼявилося 23 квітня на офіційних ресурсах стримінгового сервісу.

Тизер нового сезону "Венздей"

У підписі до тизеру вказано: "Вона повертається". У другому сезоні Венздей Аддамс продовжить навчання в академії "Невермор". Там донька відомої сімейки зустрінеться з давніми друзями.

Головну роль знову виконає Дженна Ортега. Ба більше, до своїх ролей також повернулися Кетрін Зета-Джонс (Мортіша Аддамс), Луїс Гусман (Гомес Аддамс) і Фред Армісен (дядько Фестер), Емма Маєрс (сусідка Венздей Енід Сінклер).

Крім "старих" акторів, у новому сезоні "Венздей" глядачі побачать і нові обличчя, зокрема Стіва Бушемі, Біллі Пайпер, Іві Темплтон, Оуена Пейнтера і Ноа Тейлора. Також можна очікувати на появу нових запрошених зірок: актора "Сімейки Аддамс" Крістофера Ллойда, Джоанни Ламлі, Тандіве Ньютон, Френсіс О'Коннор, Гейлі Джоела Осмента, Гізер Матараццо і Йонаса Суотамо.

Перша частина другого сезону виходить 6 серпня, а друга — 3 вересня.

Кадри з нового сезону "Венздей"

Режисером другого сезону, як і першого, став Тім Бертон ("Бітлджус", "Аліса в країні чудес", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Труп нареченої").

"У цьому сезоні мандрівка Венздей темніша і складніша, оскільки вона стикається із сім'єю, друзями, новими таємницями і старими супротивниками, стрімко просуваючись у ще один рік у Nevermore", — розповіли шоураннери та виконавчі продюсери Ел Гоф і Майлз Міллар.

Зйомки продовження проходили в Ірландії.

