В Египте состоялась церемония взвешивания Усика и Верховена: какой рекорд на весах (видео)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (Украина) и чемпион мира по кикбоксингу Рико Верховен (Нидерланды) взвесились перед выходом на поединок 22 мая 2026 года. На видео из Гизы украинец показал рекордный вес и еще раз посмотрел в глаза сопернику.

Бойцы появились в конце трансляции в YouTube-канале Matchroom Boxing, после того, как десяток других боксеров взвесились перед поединками, которые состоятся меньше чем через сутки. Вес Александра Усика — 105,8 кг. Вес Рико Верховена — 117,3 кг. Разница в весе между спортсменами — 11,5 кг, а разница в росте — 5 см: украинец 191 см, нидерландец — 196 см.

Усик vs Верховена — детали взвешивания см. с 53:24

Во время трансляции видим, как Усик и Верховен сначала стояли на сцене по обе стороны от веса. У нашего чемпиона сверкали победные пояса. Первым подошел украинец, решился, а затем показал, что готов к поединку. Далее церемонию прошел нидерландец. После этого боксер и кикбоксер вышли на середину сцены, стали друг напротив друга и еще раз около минуты смотрели друг другу в глаза. Усик стоял правым плечом к зрителям: на футболке — логотип компании ДТЭК, которая поддерживает украинца.

Медиа "Суспільне. Спорт" отметило, что 105,8 кг — это лучший вес Усик на протяжении всей карьеры. Кроме того, некоторые детали поединка, который состоится через несколько часов, рассказали на портале De Volkskrant. Выяснилось, что оба бойца получат рекордные гонорары за встречу. Согласно источникам нидерландцев, Усик заработает 100 млн долл., а для Верховена бой также станет "прибыльным", но сумма не разглашается.

Усик vs Верховена — детали

Отметим, бой Усика и Верховена состоится в Гизе в Египте: начало около 21:45-22:00 23 мая (по Киеву). Фокус писал, как аналитики оценивают шансы украинца на победу, учитывая физические параметры и другие характеристики. Среди прочего, отмечается, что Верховен тяжелее, выше и моложе (37 лет против 39). Кроме того, он чемпион по кикбоксингу с 10-летним опытом. С другой стороны, Усик имеет 12-летний опыт в боксе и при этом победил 24 раза, не проиграв ни одного поединка в профессиональном боксе. Его соперники были и тяжелее, и выше. Тренеры по боксу объяснили, что спортсмен с параметрами Усика выигрывает за счет выносливости и физической подготовки. У украинца есть еще два преимущества. Первое: Рико боксировал один раз в жизни, а участвует в поединке, в котором не имеет опыта. Во-вторых, голландец привык к меньшему количеству раундов в кикбоксинге, в то время как для Усика 12 раундов по 3 минуты — это обычное дело.

