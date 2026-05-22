"Он в лучшей форме за все время": тренер Усика рассказал, как готовился украинец к бою

Накануне поединка против Рико Верховена Александр Усик провел трехмесячный тренировочный лагерь. По его итогам тренер Усика по физической подготовке Якуб Чицкий отметил, что украинец находится в лучшей форме за все время совместной работы.

Во время тренировочного лагеря, в частности, Усик работал с британцем Энтони Джошуа, что дало "новую энергию". Полского тренера украинского чемпиона цитирует "Суспільне Спорт".

Чицкий работает с Усиком последние три года, в частности, присутствовал на поединках против Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Интересно, что кроме работы тренером по физической подготовке он также является профессором по молекулярной биологии.

"Я знаю науку. Я профессор, академик. Моя научная база — это, конечно, молекулярная биология. Я сосредоточен на мониторинге усталости и перетренированности. Но если говорить о самих упражнениях — здесь нет какого-то тайного решения: упражнения на антиротацию, ротационные упражнения и, конечно, базовая сила. Очень сильная сторона Александра в контексте силы — это скорость ее развития (взрывная сила). Мы тренируемся в соответствии с современными научными знаниями, и это до сих пор действительно эффективно", — пояснил Чицкий.

Ранее Усик отмечал необычные методы работы польского тренера. В частности, украинец рассказывал, что он ходит на руках 15 минут для набора сил, бегает, плавает и сидит под водой. Так, украинский боксер отмечал, что может сидеть под водой 10 минут, что помогает его физической форме, выносливости и дыханию во время боя.

Зато тренер Усика объясняет, что эти упражнения дают с учетом физиологии боксера. Ведь Александр немолод, поэтому сейчас приоритетом является поддержка результативности спортсмена.

"Ключ ко всему — это разумный, безопасный и прогнозируемый тренировочный процесс. Пока он будет хорошо подготовлен к бою, он будет продолжать побеждать. И, конечно, это произойдет и, надеюсь, будет происходить и во время его следующих боев", — отметил Чицкий.

Что изменилось в последних поединках

Чицкий объяснил, что во время подготовки к последним поединкам Усика использовали элементы научного подхода. учитывали изменения в ряде параметров и физиологии Усика.

"Мы должны замечать сигналы, которые подает его тело при усталости и перегрузке. Этих сигналов много: изменения в сердечном ритме, изменения в эмоциональном состоянии, параметров сна. Поскольку мы вместе уже полный цикл подготовки, мы прекрасно изучили его физиологию и реакции. Мы четко знаем, когда именно нужно изменить тренировочные нагрузки, когда добавить интенсивности, а когда — изменить объем тренировок. Понимаем его физиологический отклик, и это очень ценно. По моему мнению, это самое главное в программировании и периодизации тренировок Александра", — отметил тренер Усика.

В то же время, по мнению Чицкого, сейчас Усик находится в лучшей форме за все время совместной работы.

Рико Верховен — что известно о сопернике Усика

Верховен считается одним из величайших кикбоксеров всех времен и удерживает титул чемпиона промоушена Glory в тяжелом весе в течение 4220 дней, что эквивалентно более 11 годам. За это время он выиграл 26 боев подряд.

Верховен является рекордсменом GLORY по наибольшему количеству побед в титульных боях (14), наибольшему количеству последовательных защит титула (13), наибольшему количеству побед (28) и самой длинной победной серии (27), а также повторяет рекорд промоушена по наибольшему количеству боев (29).

В 2014 году он провел свой единственный боксерский поединок. Его соперником стал венгр Янош Финфера, которого Верховен победил во втором раунде.

"Я провел двенадцать лет как абсолютный чемпион по кикбоксингу в тяжелом весе и достиг всего, что задумал. Но пребывание на вершине в течение такого длительного времени не избавило меня от чувства голода, а наоборот, усилило его. Я не ищу комфорта, поэтому начал искать самый большой вызов, доступный в другом мире. Усик — невероятный боксер. Именно такой вызов меня мотивирует. Бесспорный против бесспорного. Лучший против лучшего", — комментировал поединок сам Верховен.

Бой Усик Верховен — где смотреть

В Украине официальным транслятором противостояния станет платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". Бой будет доступен подписчикам пакета "Премиум HD", стоимость которого стартует от 99 грн/месяц.

В то же время другая украинская компания — MEGOGO — приобрела права на трансляцию поединка в Польше и Чехии. Правда там посмотреть бой можно будет, заплатив за это право почти 1000 грн. В то же время поединок в этих странах будет комментироваться на украинском.

Мейн-кард шоу запланирован примерно на 20:00 23 мая. Начало же главной боя — Усика против Верховена — ожидается не раньше 00:00.

Поединок Усик Верховен — что известно

Поединок Усика состоится уже в субботу 23 мая. Наиболее вероятным сценарием является победа Усика нокаутом — она оценивается в 1.22. В то же время оппонент украинца заявил, что готов удивить объединенного чемпиона мира. Верховен обещает показать Усику "то, чего он еще не видел", и благодаря этому победить.

Бой пройдет в Гизе, Египте. Символично, что битва взглядов между Усиком и Верховеном прошла на фоне пирамид. Впоследствии стало известно, что Усик показал рекордный вес во время взвешивания накануне боя с Верховеном.

В своем интервью Рико Верховен заявил о том, что не боится отправиться в нокаут во время поединка с украинцем Александром Усиком. В то же время он признал, что Усик является великим бойцом и мастером бокса.

Вечером 21 мая состоялась совместная пресс-конференция Усика и Верховена. На ней украинец отметил, что уважает всех своих оппонентов.