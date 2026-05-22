"Він у найкращій формі за весь час": тренер Усика розповів, як готувався українець до бою

Напередодні поєдинку проти Ріко Верховена Олександр Усик провів тримісячний тренувальний табір. За його підсумками тренер Усика з фізичної підготовки Якуб Чицький відзначив, що українець перебуває у найкращій формі за весь час спільної роботи.

Під час тренувального табору, зокрема, Усик працював з британцем Ентоні Джошуа, що дало "нову енергію". Полського тренера українського чемпіона цитує "Суспільне Спорт".

Чицький працює з Усиком останні три роки, зокрема, був присутній на поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа. Цікаво, що крім роботи тренером з фізичної підготовки він також є професором з молекулярної біології.

"Я знаю науку. Я професор, академік. Моя наукова база — це, звісно, молекулярна біологія. Я зосереджений на моніторингу втоми та перетренованості. Але якщо говорити про самі вправи — тут немає якогось таємного рішення: вправи на антиротацію, ротаційні вправи і, звісно, базова сила. Дуже сильна сторона Олександра в контексті сили — це швидкість її розвитку (вибухова сила). Ми тренуємося відповідно до сучасних наукових знань, і це досі дійсно ефективно", — пояснив Чицький.

Раніше Усик відзначав незвичайні методи роботи польського тренера. Зокрема, українець розповідав, що він ходить на руках 15 хвилин для набору сил, бігає, плаває та сидить під водою. Так, український боксер зазначав, що може сидіти під водою 10 хвилин, що допомагає його фізичній формі, витривалості та диханню під час бою.

Натомість тренер Усика пояснює, що ці вправи дають із урахуванням фізіології боксера. Адже Олександр немолодий, тож наразі пріоритетом є підтримка результативності спортсмена.

"Ключ до всього — це розумний, безпечний і прогнозований тренувальний процес. Доки він буде добре підготовлений до бою, він продовжуватиме перемагати. І, звісно, це станеться і, сподіваюся, відбуватиметься і під час його наступних боїв", — наголосив Чицький.

Що змінилося в останніх поєдинках

Чицький пояснив, що під час підготвоки до останніх поєдинків Усика використовували елементи наукового підходу. враховували зміни у низці параметрів та фізіології Усика.

"Ми маємо помічати сигнали, які подає його тіло при втомі та перевантаженні. Цих сигналів багато: зміни у серцевому ритмі, зміни в емоційному стані, параметрів сну. Оскільки ми разом уже повний цикл підготовки, ми чудово вивчили його фізіологію та реакції. Ми чітко знаємо, коли саме потрібно змінити тренувальні навантаження, коли додати інтенсивності, а коли — змінити обсяг тренувань. Розуміємо його фізіологічний відгук, і це надзвичайно цінно. На мою думку, це найголовніше в програмуванні та періодизації тренувань Олександра", — зазначив тренер Усика.

Водночас, на думку Чицького, наразі Усик перебуває в найкращій формі за весь час спільної роботи.

Ріко Верховен — що відомо про суперника Усика

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів і утримує титул чемпіона промоушену Glory у важкій вазі протягом 4220 днів, що еквівалентно понад 11 рокам. За цей час він виграв 26 боїв поспіль.

Верховен є рекордсменом GLORY за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14), найбільшою кількістю послідовних захистів титулу (13), найбільшою кількістю перемог (28) та найдовшою переможною серією (27), а також повторює рекорд промоушену за найбільшою кількістю боїв (29).

У 2014 році він провів свій єдиний боксерський поєдинок. Його суперником став угорець Янош Фінфера, якого Верховен переміг у другому раунді.

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон з кікбоксингу у важкій вазі та досяг усього, що задумав. Але перебування на вершині протягом такого тривалого часу не позбавило мене відчуття голоду, а навпаки, посилило його. Я не шукаю комфорту, тому почав шукати найбільший виклик, доступний в іншому світі. Усик — неймовірний боксер. Саме такий виклик мене мотивує. Беззаперечний проти беззаперечного. Найкращий проти найкращого", — коментував поєдинок сам Верховен.

Бій Усик Верховен — де дивитися

В Україні офіційним транслятором протистояння стане платформа онлайн-телебачення "Київстар ТБ". Бій буде доступний підписникам пакету "Преміум HD", вартість якого стартує від 99 грн/місяць.

Водночас інша українська компанія — MEGOGO — придбала права на трансляцію поєдинку в Польщі та Чехії. Щоправда там переглянути бій можна буде, заплативши за це право майже 1000 грн. Водночас поєдинок у цих країнах коментуватиметься українською.

Мейн-кард шоу заплановано приблизно на 20:00 23 травня. Початок же головною бою — Усика проти Верховена — очікується не раніше ніж 00:00.

Поєдинок Усик Верховен — що відомо

Поєдинок Усика відбудеться вже в суботу 23 травня. Найбільш вірогідним сценарієм є перемога Усика нокаутом — вона оцінюється в 1.22. Водночас опонент українця заявив, що готовий здивувати об'єднаного чемпіона світу. Верховен обіцяє показати Усику "те, чого він ще не бачив", і завдяки цьому перемогти.

Бій пройде у Гізі, Єгипті. Символічно, що битва поглядів між Усиком та Верховеном пройшла на фоні пірамід. Згодом стало відомо, що Усик показав рекордну вагу під час зважування напередодні бою з Верховеном.

У своєму інтерв'ю Ріко Верховен заявив про те, що не боїться відправитися у нокаут під час поєдинку з українцем Олександром Усиком. Водночас він визнав, що Усик є великим бійцем та майстром боксу.

Увечері 21 травня відбулася спільна прес-конференція Усика та Верховена. На ній українець зазначив, що поважає усіх своїх опонентів.