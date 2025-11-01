В России спустили на воду новый атомный крейсер: может стать носителем "Посейдонов" (видео)

Минобороны РФ заявило, что на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялся спуск на воду тяжелого атомного ракетного крейсера "Хабаровск», который, по утверждению разработчиков, может быть, в том числе носителем атомного подводного беспилотного аппарата "Посейдон".

Церемонию вывода подлодки из эллинга оборонное ведомство показало на своих официальных аккаунтах в соцсетях.

"Хабаровск" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, "носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана".

Подлодка "Хабаровск" оснащена современным морским подводным оружием, в том числе роботизированными средствами различного назначения.

Субмарину заложили по проекту 09851 на Северном машиностроительном предприятии в 2014 году. Впервые о лодке стало известно в ноябре 2015 года из презентации системы "Статус-6", где "Хабаровск" (проект 09851) и К-329 "Белгород" (проект 09852) рассматривались как основные носители системы

О том, что "Хабаровск" станет первым кораблем-носителем "Посейдонов", построенным с нуля, сообщалось давно.

Кораблю еще предстоит пройти подводные испытания. После них он войдет в состав новой формируемой в 2024-2025 годах дивизии на Камчатке

29 октября президент России Владимир Путин заявил об "успешном испытании" атомного подводного беспилотного аппарата "Посейдон". По его словам, аппарат с ядерной энергетической установкой был запущен с подводной лодки и "прошел определенное количество времени".

Ранее он говорил так же говорил об успешном испытании перспективной ракеты "Буревестник", которая тоже с ядерной энергетической установкой. Некоторые эксперты считают, что оружие якобы сможет обходить передовую американскую систему ПРО "Золотой купол", которая создается для защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет.

