США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III: пролетіла 6000 км (фото)

5 листопада 2025 року Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III (GT 254). Ракета злетіла з космічної бази Ванденберг.

Головна мета тестового пуску МБР Minuteman III — перевірка надійності, оперативної готовності та точності, повідомила пресслужба військової бази Ванденберг (Vandenberg Space Force Base). Ракета стартувала з шахтної пускової установки під наглядом літаків E-6B Mercury і долетіла до полігону на атолі Кваджалейн. Шлях, який успішно здолала балістична ракета — 4 200 миль (6 700 км).

Американське військове командування докладно описало, як відбувались випробування Minuteman III. Вказано, що пуск відбувся о 1:35 a.m. PT 5 листопада (об 11:35 за Києвом). В підсумку сьогоднішні випробування — 60. У операції брали участь екіпажі 625-ї ескадрильї стратегічних операцій, які керували пуском з борту літака E-6B Mercury, а також 377-ї групи випробувань та 576-ї ескадрильї льотних випробувань. Стартувала ракета з Західного випробувального полігону на базі Ванденберг, а вдарила по запланованій мішені на полігоні протиракетної оборони ім. Р. Рейгана на атолі Кваджалейн на Маршалових Островах.

МБР США - шлях ракети Minuteman III з бази Ванденберг Фото: Google Maps

"Цей запуск є частиною серії планових та періодичних заходів, що мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III", — наголосило командування.

За польотом Minuteman III стежили передові датчики — "метричні та сигнатурні радари, оптичні датчики та телеметричні системи", які зібрали винятково цінні дані про політ МКБ.

"Оскільки ВПС США модернізують свої міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) системою озброєння LGM-35A Sentinel, підтримка боєготовності існуючих Minuteman III залишається головним пріоритетом", — повідомили на базі Ванденберг.

МКБ США — що відомо про Minuteman III

Minuteman III (LGM-30G) — міжконтинентальна балістична ракета США, яка запускається з підземних шахт і стала на озброєння американської армії з 2013 року, пояснили на порталі аналітичного центру CSIS.

Основні характеристики Minuteman III:

максимальна дальність — до 13 тис. км;

швидкість — близько 23 Махів (24 тис. км/год);

фізичні розміри — довжина 18 м, діаметр 1,8 м, стартова маса 34 тонни;

бойове навантаження — до трьох боєголовок Mk12 (вага до 500 кг, потужність 12-14 кілотонн);

орієнтовна ціна — від 7 млн дол.

Зазначимо, повідомлення про випробування МБР США з'явилось після того, як президент Дональд Трамп нагадав Москві, що Вашингтон готовий провести ядерні випробування після пуску російського "Бурєвєстніка" з ядерним двигуном.

Нагадуємо, 22 жовтня РФ провела тренування ядерної тріади, у якій провела пробні пуски ракети "Ярс" наземного базування, ракету "Сінєва" морського базування та підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.