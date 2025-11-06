Росія на "ядерній стежці": Кремль планує нові випробування на Новій Землі (відео)

Президент Росії Володимир Путін 5 листопада оголосив про початок підготовки до проведення "повноцінних ядерних випробувань". Поки що йдеться про формальне опрацювання питання, яким займеться російський уряд, однак фінальне рішення ухвалять на рівні Ради безпеки РФ.

У зв'язку із заявою глави Кремля аналітики Defense Express з'ясовували, про який формат ядерних випробувань ідеться, і де російські військові можуть їх провести.

У матеріалі було зазначено, що офіційна риторика Москви про повернення до ядерних випробувань звучить не вперше. Ще в листопаді 2023 року Росія призупинила участь у Договорі про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), у такий спосіб фактично звільнивши себе від міжнародних зобов'язань у цій сфері.

Підготовка до випробувань

Саме з кінця 2023 року Росія почала технічну та інфраструктурну підготовку до можливого ядерного підриву. Для цього, як вважають аналітики, може бути використано полігон на архіпелазі Нова Земля, де з 1955 по 1990 рік було проведено 132 ядерних вибухи, включно зі знаменитою "Цар-бомбою" потужністю 58 мегатонн, що стала найпотужнішим в історії термоядерним зарядом.

Відео дня

З них лише 42 вибухи були підземними, решта — атмосферними або підводними. Тепер, коли юридичних обмежень на подібні випробування у РФ більше немає, ключове питання — яким буде формат потенційного вибуху.

Який сценарій обере Кремль

Якщо Росія визнає дійсним безстроковий Договір 1963 року про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі та під водою, то випробування, найімовірніше, відбудуться під землею. Такий варіант, утім, не дасть Москві бажаного медійного ефекту, оскільки максимум, що покажуть федеральні канали, — це тремтячу камеру і сейсмічні коливання.

Ядерні випробування СРСР 1961 року — "Цар-бомба" на 58 Мт

Однак, якщо Росія вирішить вийти з цього договору, можливий атмосферний або підводний вибух, останній з яких людство бачило 45 років тому — у 1980 році, коли Китай провів підрив на полігоні Лобнор. Атмосферне випробування якраз і може дати Кремлю видовищну "картинку".

"Чи варто від Кремля очікувати запуску з полігону на Новій Землі ракети з ядерною бойовою частиною — залежить лише від оцінки психічного стану Путіна", — підсумували аналітики.

Підводні ядерні випробування США, 1958 рік

Нагадаємо, 5 листопада Військово-повітряні сили США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Головна мета тестового пуску МБР полягала в перевірці надійності, оперативної готовності та точності ракетної системи.

В аналітичному матеріалі Центру стратегічних і міжнародних досліджень було зазначено, що заява президента РФ Володимира Путіна про "успішні випробування" ракети з ядерною установкою "Буревісник" знову повернула світ до теми ядерного шантажу.