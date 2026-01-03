США захватили Мадуро в Венесуэле в результате переговоров, — Sky News

Инсайдеры в венесуэльской оппозиции сообщили, что захват президента Николаса Мадуро был "договоренным выходом". Неназванный американский чиновник заявил, что среди военных США не было потерь.

О том, что Мадуро во время операции в Венесуэле был захвачен в результате переговоров, пишет со ссылкой на неназванные источники Sky News. The New York Times в свою очередь передает анонимное утверждение американского чиновника о том, что среди американских военных жертв не было.

При этом инсайдер не прокомментировал потери Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп в комментарии NYT отметил успех операции США по захвату Мадуро.

"Много хорошего планирования, много замечательных войск и замечательных людей. Это была блестящая операция, на самом деле", — сказал американский лидер.

На вопрос, обращался ли он за разрешением относительно военной операции в Венесуэле к Конгрессу США, Трамп пообещал ответить во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Відео дня

Также журналисты NYT отметили, что если заявление Трампа о захвате Мадуро правдиво, по конституции Венесуэлы власть перейдет к вице-президенту Делси Родригес, которая отвечает за экономическую политику. Однако Штаты не признали легитимность Мадуро, а венесуэльская оппозиция считает законным президентом политика в изгнании Эдмундо Гонсалеса.

Операция в Венесуэле: что известно

США нанесли удары по Венесуэле в ночь на 3 января. Президент Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране. СМИ сообщали об ударах по военным базам, аэропортам и форту Тиуна, где находится штаб-квартира Министерства обороны и командование армии Венесуэлы.

Канал CBS News со ссылкой на источники писал, что Трамп одобрил удары по Венесуэле за несколько дней до того, как началась военная операция. Она якобы должна была начаться после Рождества, однако была отложена из-за погодных условий.

Утром 3 января Трамп сообщил, что Мадуро захватили и вывезли из страны вместе с женой.