США захопили Мадуро у Венесуелі в результаті переговорів, — Sky News

Інсайдери у венесуельській опозиції повідомили, що захоплення президента Ніколаса Мадуро було "домовленим виходом". Неназваний американський чиновник заявив, що серед військових США не було втрат.

Про те, що Мадуро під час операції у Венесуелі був захоплений в результаті переговорів, пише з посиланням на неназвані джерела Sky News. The New York Times своєю чергою передає анонімне ствердження американського чиновника про те, що серед американських військових жертв не було.

При цьому інсайдер не прокоментував втрати Венесуели.

Президент США Дональд Трамп у коментарі NYT відзначив успіх операції США з захоплення Мадуро.

"Багато гарного планування, багато чудових військ і чудових людей. Це була блискуча операція, насправді", — сказав американський лідер.

На питання, чи звертався він за дозволом щодо військової операції у Венесуелі до Конгресу США, Трамп пообіцяв відповісти під час пресконференції в Мар-а-Лаго.

Також журналісти NYT зазначили, що якщо заява Трампа про захоплення Мадуро правдива, за конституцією Венесуели влада перейде до віцепрезидентки Делсі Родрігес, яка відповідає за економічну політику. Проте Штати не визнали легітимність Мадуро, а венесуельська опозиція вважає законним президентом політика у вигнанні Едмундо Гонсалеса.

Операція у Венесуелі: що відомо

США завдали ударів по Венесуелі в ніч на 3 січня. Президент Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні. ЗМІ повідомляли про удари по військових базах, аеропортах і форту Тіуна, де знаходиться штаб-квартира Міністерства оборони і командування армії Венесуели.

Канал CBS News із посиланням на джерела писав, що Трамп схвалив удари по Венесуелі за кілька днів до того, як почалася військова операція. Вона нібито мала початися після Різдва, проте була відкладена через погодні умови.

Вранці 3 січня Трамп повідомив, що Мадуро захопили та вивезли з країни разом із дружиною.