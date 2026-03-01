"Падение Путина неизбежно": Кремль со смертью Хаменеи потерял третьего союзника, — Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что российский диктатор Владимир Путин потерял третьего своего союзника за короткое время. При этом глава Кремля не помог ни одному из своих "друзей".

"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше чем за год. И он не помог ни одному из них", — напомнил украинский дипломат.

Комментарий относительно ликвидации верховного лидер Ирана, аятоллы Али Хаменеи, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига опубликовал 1 марта в сети Х. Он напомнил, что чуть больше чем за год был также свергнут режим Башара Асада в Сирии и захвачен американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Глава МИД отметил, что все эти события доказывают три вещи:

РФ не является надежным союзником даже для тех стран, которые возлагают много надежд на ее поддержку;

пока Россия ведет полномасштабную войну против Украины и отказывается ее прекращать, российское влияние в мире резко снижается;

падение диктатора Путина "неизбежно", а "домино свергнутых диктаторов должно продолжаться".

Відео дня

"Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все преступления России. Правосудие неизбежно", — написал Андрей Сибига.

Сообщение Сибиги о ликвидации Хаменеи Фото: скриншот

Смерть Али Хаменеи: детали

О том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был ликвидирован, 28 февраля заявил "Голос Израиля". СМИ писали, что были также ликвидированы члены семьи аятоллы, а его собственное тело найдено под завалами дворца в Тегеране.

1 марта в Иране подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и объявили 40-дневный траур.

Напомним, свергнутый диктатор Башар Асад сбежал из Сирии в РФ в начале декабря 2024 года.

В результате операции США в Венесуэле 3 января 2026 года был захвачен и вывезен из страны венесуэльский президент Николас Мадуро.