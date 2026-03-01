"Падіння Путіна неминуче": Кремль зі смертю Хаменеї втратив третього союзника, — Сибіга

Голова МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що російський диктатор Володимир Путін втратив третього свого союзника за короткий час. При цьому голова Кремля не допоміг жодному зі своїх "друзів".

"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них", — нагадав український дипломат.

Коментар щодо ліквідації верховного лідер Ірану, аятоли Алі Хаменеї, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував 1 березня в мережі Х. Він нагадав, що трохи більше ніж за рік було також повалено режим Башара Асада в Сирії та захоплено американськими військовими президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Голова МЗС зазначив, що всі ці події доводять три речі:

РФ не є надійним союзником навіть для тих країн, які покладають багато надій на її підтримку;

поки Росія веде повномасштабну війну проти України та відмовляється її припиняти, російський вплив у світі різко знижується;

падіння диктатора Путіна "неминуче", а "доміно повалених диктаторів має продовжуватися".

"Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі злочини Росії. Правосуддя неминуче", — написав Андрій Сибіга.

Допис Сибіги про ліквідацію Хаменеї Фото: скриншот

Смерть Алі Хаменеї: деталі

Про те, що верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї було ліквідовано, 28 лютого заявив "Голос Ізраїлю". ЗМІ писали, що було також ліквідовано членів сім'ї аятоли, а його власне тіло знайдене під завалами палацу в Тегерані.

1 березня в Ірані підтвердили загибель верховного лідера Алі Хаменеї та оголосили 40-денну жалобу.

Нагадаємо, повалений диктатор Башар Асад втік з Сирії до РФ на початку грудня 2024 року.

В результаті операції США у Венесуелі 3 січня 2026 року був захоплений та вивезений з країни венесуельський президент Ніколас Мадуро.