"Вызывает беспокойство": в ЕС думают, как не допустили задержек в поставке Patriot Украине

Европейский Союз ищет варианты, как избежать задержек в поставках Украине ракет к системам противовоздушной обороны, в частности Patriot, из-за событий на Ближнем Востоке.

Уже на этой неделе европейских производителей будут просить ускорить передачу ракет Украине, рассказал в интервью "Радио Свобода" еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Он признал, что интенсивность боевых действий в Иране может вызвать задержки с поставкой ракет ПВО для Украины.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.", — сказал Кубилюс.

Еврокомиссар рассказал, что ежегодный объем производства американских ракет для систем Patriot ограничен и составляет около 700 единиц.

"Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем", — отметил Кубилюс.

Он подчеркнул, что планирует уже на этой неделе начать так называемый "ракетный тур", во время которого посетит европейских производителей, чтобы ускорить передачу ракет Украине.

Кубилюс подчеркнул, что Европа не производит ракеты к системам Patriot, а это затрудняет быстрое решение проблемы.

Напомним, 3 марта Владимир Зеленский заговорил о риске сокращения или задержки поставок Украине систем ПВО и ракет из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Фокус также писал о том, что критические предприятия в Украине смогут создавать собственные группы ПВО.