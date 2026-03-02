Критические предприятия смогут создавать собственные группы ПВО: Свириденко раскрыла детали

Правительство приняло соответствующее решение по защите предприятий критической инфраструктуры. Теперь им будут предоставлять дополнительное вооружение для усиления противовоздушной защиты.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, Правительство внесло изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий к государственной системе ПВО, принятого в ноябре 2025.

Глава правительства объяснила, что это означает:

Предприятия критической инфраструктуры независимо от формы собственности могут создавать группы ППО.

Правительство вводит квалификационные требования к составу групп ПВО. Персонал будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которые определит Министерство обороны.

Обновляется порядок инвентаризации, хранения, учета и использования средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

Командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в пределах индивидуального решения по каждому предприятию. Речь идет о вооружении, которое сейчас не используется боевыми подразделениями.

В случае использования боеприпасов, пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах.

"Все решения принимаются под контролем военного командования и в рамках единой системы противовоздушной обороны ВСУ", — отметила Юлия Свириденко.

Ранее министр обороны Михаил Федоров рассказал, что противовоздушная оборона Украины начала использовать систему After Action Review и электронный анализ ударов Российской Федерации, и он надеется, и это должно улучшить силы ПВО.

Также Фокус рассказывал, как радиолокационные станции (РЛС) позволяют Силам обороны Украины перехватывать российские ракеты, дроны и самолеты, а также определять вражеские позиции.