Незаменимы для защиты от БПЛА и ракет: как ВСУ используют радары в войне против РФ

Технология радара впервые была продемонстрирована 26 февраля 1935 года. Сегодня радиолокационные станции (РЛС) позволяют Силам обороны Украины перехватывать российские, ракеты, дроны и самолеты, а также определять вражеские позиции.

ВСУ используют в войне против РФ ряд модернизированных советских РЛС и некоторые современные радары, поставляемые западными партнерами. Фокус рассказал о самых известных из них.

Украинские РЛС

В Украине существует несколько модернизированных версий советской мобильной РЛС П-18. В частности известно о варианте П-18С, разработанном компанией "Системный Электронный Экспорт". РЛС П-18С предназначена для автоматического обнаружения целей, определения текущих координат и автоматической передачи данных военным. В свою очередь компания "Укрспецтехника" разработала на основе РЛС П-18 модернизированную версию "Малахит".

РЛС П-18С Фото: NAUDI

Кроме того, на вооружении Сил обороны Украины есть трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора 79К6 "Пеликан", разработка которой стартовала еще во времена СССР на предприятии НПК "Искра". 79К6 "Пеликан" успешно испытана военными во время проведения учений "Рубеж-2016". Эта станция может использоваться в противовоздушной обороне, для выдачи данных о цели на ЗРК, а также как информационное звено между военно-воздушными целями и подразделениями ПВО.

На базе модернизации 79К6 "Пеликан" также разработана РЛС 80К6КС1 "Феникс-1", которая была принята на вооружение ВСУ в 2021 году. По данным "Милитарного", эта радиолокационная станция адаптирована для применения в составе зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", однако она также способна работать вместе с системами иностранного производства.

РЛС "Пеликан" Фото: ukrinform

В 2023 году Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках отечественную портативную РЛС 112L4 от ХК "Укрспецтехника", предназначенную для измерения скорости полета снарядов. Как сообщает Defence Express, эта РЛС может эксплуатироваться на треноге, устанавливаться на самоходные артиллерийские установки или танки. Она также может быть интегрирована в системы артиллерийского огня.

"Указанная РЛС повысит точность работы украинской артиллерии, а затем уменьшит расходы боеприпасов", — заявили тогда в "Укрспецтехнике"

Западные РЛС

Еще в апреле 2022 года США отправили в Украину радары AN/MPQ-64 Sentinel, которые используются для обнаружения угроз и быстрого оповещения сил ПВО. Их максимальная дальность составляет 75 км, но эффективная работа ограничивается 40 км.

Радар Sentinel Фото: Lockheed Martin

В 2023 году Германия поставила Украине цифровые РЛС TRML-4D от Hensoldt. TRML-4D сочетает цифровое формирование луча с импульсно-допплеровской радиолокацией для обнаружения трудноуловимых воздушных целей, таких как вертолеты или крылатые ракеты, которые летят низко. По сравнению с предшественниками, эта РЛС имеет повышенную производительность и способна отслеживать 1500 целей на дальности до 250 км.

В том же году стало известно, что в Украине начали эксплуатировать шведские радиолокационные станции Giraffe 75, которые способны обнаруживать и сопровождать воздушные цели на больших высотах и дальностях.

РЛС Giraffe 75 Фото: Соцсети

В пакетах международной помощи Силам обороны Украины также упоминались РЛС Ground Master 200. Этот радар может отслеживать воздушные и наземные объекты на расстоянии до 250 км, а также объединяться с системой ПВО SAMP/T.

В 2024 году министр обороны Германии Борис Писториус также сообщил, что Литва закупит для Сил обороны Украины РЛС Amber-1800. Эта станция способна автоматически обнаруживать воздушные объекты и их координаты на расстоянии до 400 километров.

Lanza LTR-25 Фото: NATO

По данным UNITED24 Media, в 2026 году Испания заключила с компанией Indra контракт на производство и поставку Украине тактической радиолокационной системы дальнего радиуса действия Lanza LTR-25. Этот радар обеспечивает непрерывное трехмерное наблюдение на большом расстоянии с исключительной точностью, даже на максимальном расстоянии и в средах, насыщенных радиоэлектронными помехами.

Напомним, в прошлом году консультант фонда "Вернись живым" Тарас Тимочко рассказал, что Украина производит собственные РЛС тактического назначения, которые пользуются большим спросом среди военных.

Фокус также сообщал, что украинский стартап Sky Spy разработал флагманскую полезную нагрузку под названием Agent 001, которая позволяет беспилотникам проводить радиоэлектронную разведку.