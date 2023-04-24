У ВСУ появились свежие шведские РЛС Giraffe 75: авиации оккупантов не позавидуешь

Поставки этих радиолокационных систем входят в очередной транш шведской военной помощи для Украины.

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В Украине начали эксплуатировать шведские радиолокационные станции Giraffe 75, которые способны обнаруживать и сопровождать воздушные цели на больших высотах и дальностях, сообщает Ukraine Weapons Tracker. Giraffe 75 (в Швеции их именуют PS-90 Giraffe) представляют собой двухкоординатные РЛС дальнего действия, работающая в диапазоне VHF.

Эта РЛС может обнаруживать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты и другие цели на дальностях до 75 км и высотах до 10 км. Радар умеет автоматически захватывать до 15 целей и автоматически сопровождать до 20 целей. Giraffe 75 также может определять азимут, дальность и высоту цели, а также ее скорость и направление движения.

Giraffe 75 состоит из антенной мачты, установленной на трехосном прицепе, и контейнера с оборудованием для обработки данных и управления. Антенная мачта может подниматься на высоту до 13 метров для обеспечения лучшего обзора. РЛС способен работать в автономном режиме или в составе системы ПВО.

Антенная мачта может подниматься на высоту до 13 метров для обеспечения лучшего обзора. Фото: Соцсети

Швеция не впервые поставляет "Жирафов" в Украину. До этого момента еще в 2019 году наши партнеры передали ВСУ четыре РЛС Giraffe 75 в качестве гуманитарной помощи. И хотя первые военные радары этой серии были разработаны еще в 1980 году, шведы постоянно их совершенствовали и максимально модернизировали от модели к модели, с учетом современных реалий воздушного боя.

РЛС Giraffe 75 очень помогут нашим войскам в противостоянии с авиацией оккупантов, ведь особенно актуальны эти РЛС для отслеживания ракет, которые Россия постоянно использует против Украины.

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