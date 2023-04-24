У ЗСУ з'явилися свіжі шведські РЛС Giraffe 75: авіації окупантів не позаздриш

Постачання цих радіолокаційних систем входять до чергового траншу шведської військової допомоги для України.

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В Україні почали експлуатувати шведські станції радіолокації Giraffe 75, які здатні виявляти й супроводжувати повітряні цілі на великих висотах і дальностях, повідомляє Ukraine Weapons Tracker. Giraffe 75 (у Швеції їх називають PS-90 Giraffe) є двокоординатними РЛС далекої дії, що працюють у діапазоні VHF.

Ця РЛС може виявляти літаки, вертольоти, крилаті ракети, балістичні ракети й інші цілі на дальностях до 75 км і висотах до 10 км. Радар вміє автоматично захоплювати до 15 цілей і автоматично супроводжувати до 20 цілей. Giraffe 75 також може визначати азимут, дальність і висоту цілі, а також її швидкість і напрямок руху.

Giraffe 75 складається з антенної щогли, встановленої на тривісному причепі, та контейнера з обладнанням для обробки даних і управління. Антенна щогла може підійматися на висоту до 13 метрів для забезпечення кращого огляду. РЛС здатна працювати в автономному режимі чи в складі системи ППО.

Антенна щогла може підніматися на висоту до 13 метрів для забезпечення кращого огляду Фото: Соцмережі

Швеція не вперше постачає "Жирафів" в Україну. До цього моменту ще у 2019 році наші партнери передали ЗСУ чотири РЛС Giraffe 75 як гуманітарну допомогу. І хоча перші військові радари цієї серії були розроблені ще в 1980 році, шведи постійно їх удосконалювали та максимально модернізували від моделі до моделі з урахуванням сучасних реалій повітряного бою.

РЛС Giraffe 75 дуже допоможуть нашим військам у протистоянні з авіацією окупантів, адже особливо актуальними є ці РЛС для відстеження ракет, які Росія постійно використовує проти України.

Раніше Фокус писав, що український дрон Skynetua пройшов випробування від Міністерства оборони: російські РЕБ для нього не страшні.