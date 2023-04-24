Російські РЕБ йому не страшні: дрон Skynetua пройшов випробування від Міністерства оборони (відео)

Розробник обіцяє, що його безпілотник зможе літати на 50 км та скидати на ворога бомби вагою до 3 кілограмів.

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Засновник компанії Skynetua та спеціаліст з робототехніки Михайло Дронов повідомляє про чергове успішне випробування свого бойового дрона. Відео із результатами польоту БПЛА він виклав на своїй сторінці Facebook.

Згідно з повідомленням на сторінці Михайла, його безпілотник успішно подолав 20 км навіть без встановлення спеціальних антен. Крім того, інженер побував і на випробуваннях організованих Міністерством оборони України, де також за допомогою військових перевірив, як його модель здатна працювати при протидії системам РЕБ.

За словами Михайла, його дрон успішно пройшов усі випробування, а як ілюстрацію додав до свого повідомлення відео, яке зняв безпілотник Skynetua з висоти 1200 м.

Безпілотник Skynetua досить "далекобійний", він може подолати 50 км, несучи на собі боєзапас вагою до трьох кілограмів. Причому це не дрон-камікадзе, а звичайний БПЛА з функцією повернення на базу, що значно економніше.

Свій БПЛА Михайло Дронов збирає із комплектуючих виробництва України, США та Китаю. Фото: Facebook

Сам безпілотник також не дорогий і коштує близько $1000. На ворожі цілі модель наводитиметься за допомогою камер і літатиме на невеликій висоті для більшої точності. Skynetua здатний розвивати швидкість до 140 км/год завдяки двигуну потужністю 1100 Вт. Дрон здатний завдавати ударів і вдень, і вночі. Для виробництва безпілотника Михайло використовує компоненти із США, Китаю та України.

Взагалі-то у Михайла в розробці знаходяться відразу БПЛА, що мають назву Skynetua, і окремі "імена" він не став їм давати, оскільки дрони є своєрідними компонентами єдиної системи.

Випробування українського дрону Skynetua.

Раніше Фокус писав про успішні випробування ударного дрона Skynetua.