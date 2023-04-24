Российские РЭБ ему не страшны: дрон Skynetua прошел испытания от Министерства обороны (видео)

Разработчик обещает, что его беспилотник сможет летать на 50 км и сбрасывать на врага бомбы весом до 3 килограммов.

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Основатель компании Skynetua и специалист по робототехнике Михаил Дронов сообщал об очередном успешном испытании своего боевого дрона. Видео с результатами полета БПЛА он выложил на своей странице Facebook.

Согласно сообщению на странице Михаила, его беспилотник успешно преодолел 20 км даже без установки специальных антенн. Кроме того, инженер побывал и на испытаниях организованных Министерством обороны Украины, где так же с помощью военных проверил как его модель способна работать при противодействии системам РЭБ.

По словам Михаила его дрон успешно прошел все испытания, а в качестве иллюстрации добавил к своему посту видео, которое снял беспилотник Skynetua с высоты 1200 м.

Беспилотник Skynetua довольно "дальнобойный", он может преодолеть 50 км, неся на себе боезапас весом до трех килограммов. Причем это не дрон-камикадзе, а обычный БПЛА с функцией возвращения на базу, что значительно экономнее.

Свой БПЛА Михаил Дронов собирает из комплектующих производства Украины, США и Китая. Фото: Facebook

Сам беспилотник тоже не дорогой и стоит около $1000. На вражеские цели модель будет наводиться с помощью камер и летать на небольшой высоте для большей точности. Skynetua способен развивать скорость до 140 км/ч благодаря двигателю мощностью 1100 Вт. Дрон способен наносить удары и днем и ночью. Для производства беспилотника Михаил использует комплектующие из США, Китая и Украины.

Вообще-то у Михаила в разработке находится сразу БПЛА имеющих название Skynetua и отдельные "имена" он не стал им давать, поскольку дроны являются своеобразными компонентами единой системы.

Испытания украинского дрона Skynetua.

Ранее Фокус писал об успешных испытаниях ударного дрона Skynetua.