Незамінні для захисту від БПЛА та ракет: як ЗСУ використовують радари у війні проти РФ

Технологія радара вперше була продемонстрована 26 лютого 1935 року. Сьогодні радіолокаційні станції (РЛС) дозволяють Силам оборони України перехоплювати російські, ракети, дрони та літаки, а також визначати ворожі позиції.

ЗСУ використовують у війні проти РФ низку модернізованих радянських РЛС та деякі сучасні радари, що постачаються західними партнерами. Фокус розповів про найвідоміші з них.

Українські РЛС

В Україні існує кілька модернізованих версій радянської мобільної РЛС П-18. Зокрема відомо про варіант П-18С, розроблений компанією "Системний Електронний Експорт". РЛС П-18С призначена для автоматичного виявлення цілей, визначення поточних координат і автоматичної передачі даних військовим. Своєю чергою компанія "Укрспецтехніка" розробила на основі РЛС П-18 модернізовану версію "Малахіт".

РЛС П-18С Фото: NAUDI

Окрмі того, на озброєнні Сил оборони Україні є трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду 79К6 "Пелікан", розробка якої стартувала ще за часів СРСР на підприємстві НВК "Іскра". 79К6 "Пелікан" успішно випробувана військовими під час проведення навчань "Рубіж-2016". Ця станція може використовуватись у протиповітряній обороні, для видачі даних про ціль на ЗРК, а також як інформаційна ланка між військово-повітряними цілями та підрозділами ППО.

На базі модернізації 79К6 "Пелікан" також розроблено РЛС 80К6КС1 "Фенікс-1", яка була прийнята на озброєння ЗСУ у 2021 році. За даними "Мілітарного", ця радіолокаційна станція адаптована для застосування у складі зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", однак вона також здатна працювати разом із системами іноземного виробництва.

РЛС "Пелікан" Фото: ukrinform

У 2023 році Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах вітчизняну портативну РЛС 112L4 від ХК "Укрспецтехніка", призначену для вимірювання швидкості польоту снарядів. Як повідомляє Defence Express, ця РЛС може експлуатуватися на тринозі, встановлюватися на самохідні артилерійські установки чи танки. Вона також може бути інтегрована у системи артилерійського вогню.

"Зазначена РЛС підвищить точність роботи української артилерії, а відтак зменшить витрати боєприпасів", — заявили тоді в "Укрспецтехніці"

Західні РЛС

Ще у квітні 2022 року США відправили в Україну радари AN/MPQ-64 Sentinel, які використовуються для виявлення загроз і швидкого оповіщення сил ППО. Їхня максимальна дальність становить 75 км, але ефективна робота обмежується 40 км.

Радар Sentinel Фото: Lockheed Martin

У 2023 році Німеччина поставила Україні цифрові РЛС TRML-4D від Hensoldt. TRML-4D поєднує цифрове формування променя з імпульсно-доплерівською радіолокацією для виявлення важковловимих повітряних цілей, таких як вертольоти чи крилаті ракети, які летять низько. Порівняно з попередниками, ця РЛС має підвищену продуктивність і здатна відстежувати 1500 цілей на дальності до 250 км.

Того ж року стало відомо, що в Україні почали експлуатувати шведські радіолокаційні станції Giraffe 75, які здатні виявляти й супроводжувати повітряні цілі на великих висотах і дальностях.

РЛС Giraffe 75 Фото: Соцмережі

У пакетах міжнародної допомоги Силам оборони України також згадувались РЛС Ground Master 200. Цей радар може відстежувати повітряні та наземні об'єкти на відстані до 250 км, а також об'єднуватись із системою ППО SAMP/T.

У 2024 році міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також повідомив, що Литва закупить для Сил оборони України РЛС Amber-1800. Ця станція здатна автоматично виявляти повітряні об'єкти та їхні координати на відстані до 400 кілометрів.

Lanza LTR-25 Фото: NATO

За даними UNITED24 Media, у 2026 році Іспанія уклала з компанією Indra контракт на виробництво та постачання Україні тактичної радіолокаційної системи далекого радіуса дії Lanza LTR-25. Цей радар забезпечує безперервне тривимірне спостереження на великій відстані з винятковою точністю, навіть на максимальній відстані та в середовищах, насичених радіоелектронним перешкодами.

Нагадаємо, минулого року консультант фонду "Повернись живим" Тарас Тимочко розповів, що Україна виробляє власні РЛС тактичного призначення, які користуються великим попитом серед військових.

Фокус також повідомляв, що українский стартап Sky Spy розробив флагманське корисне навантаження під назвою Agent 001, яке дозволяє безпілотникам проводити радіоелектронну розвідку.