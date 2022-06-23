ЗСУ використовують американські радари для знищення російської техніки на Донбасі (відео)

Радіолокаційна система Sentinel має малий радіус дії, але ефективно допомагає ППО знищувати наближення загрози, такої як ракети та БПЛА.

Українські військовослужбовці почали активно використовувати радар AN/MPQ-64 Sentinel для протистояння військам Росії на Донбасі. Про це повідомляє Defence Blog, посилаючись на відеоролик, знятий військовими й опублікований у Twitter OSINT-аналітиком.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

У квітні США відправили в Україну новий пакет військової допомоги, до якого увійшли два радари AN/MPQ-64 Sentinel. Згідно з описом аналогічного ролика на YouTube, один із них у червні розгорнули на Донбасі.

Sentinel є 3D-радаром малої дальності, який використовується для виявлення загроз і швидкого оповіщення сил ППО. Радіолокаційна система працює в X-діапазоні радіочастот (8–12 ГГц) і використовує ефект Доплера — зміну частоти та довжини хвиль під час руху джерела відносно пристрою. Максимальна дальність становить 75 км, але ефективна робота обмежується 40 км.

Антена забезпечує фазово-частотне електронне сканування, формуючи тривимірну картину великого спостереження. Вона встановлена на платформі, що швидко обертається (30 оборотів за хвилину) для швидкого сканування простору на 360 градусів. Платформа, яку буксирують, дозволяє антені перебувати осторонь від основного блоку та працювати автономно, підтримуючи зв'язок із центром управління вогнем по широкосмуговій оптоволоконній лінії або SINCGARS — одноканальній наземній радіосистемі військового зразка, яка використовується армією США.

Розробники забезпечили радар високою стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби та протирадарних ракет. Sentinel взаємодіє з архітектурами кількох систем протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема з протиракетною, артилерійською, мінометною (C-RAM) системою Increment I для захисту дружніх літаків під час ведення вогню по складних цілях.

Американський радар можна модифікувати для покращення можливостей із виявлення, визначення та класифікації цілей, у тому числі безпілотників і крилатих ракет. Додатково передбачена модернізація процесора, що обробляє сигнали, а також впровадження активної фазованої антеної решітки (Active Electronics Scanned Array) — суть технології полягає у випромінюванні радіосигналів безліччю незалежних елементів, що дозволяє спрямовувати промені в різні боки, не змінюючи положення антени.

У травні прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що 15 бійців ЗСУ навчили керувати радарами AN/MPQ-64 Sentinel. Крім того, 220 військовослужбовців пройшли підготовку та навчилися поводитися з американськими гаубицями М777.

Раніше військові показали "розумні" радари, здатні виявити літаки-невидимки та гіперзвукові ракети. Компанія зі США Northrop Grumman розробила систему далекої дії AN/TPY-5(V)1, яка пройшла безліч випробувань і отримала схвалення американського уряду.